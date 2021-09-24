شروط وطريقة التقديم على وظائف شاغرة في 3 بنوك مصرية

أعلنت عدة بنوك عاملة في السوق المصرية، عن عدد من الوظائف الشاغرة، وبعض الشروط الأساسية التي يجب توافرها في المتقدمين لشغل هذه الوظائف، عبر بيانات رسمية.

ويمكن لمن تنطبق عليهم الشروط التقدم لهذه الوظائف عبر المواقع الرسمية للبنوك، بداية من أول شهر أكتوبر المقبل، ولمدة شهر.

وظيفة في البنك التجاري الدولي

وأعلن البنك التجاري الدولي، عن وظيفة TALENT ACQUISITION OFFICER، مشيرا إلى أن المؤهلات والخبرات المطلوبة تتلخص في درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو تخصص ذي صلة، بالإضافة إلى حد أدنى للخبرة من 2 إلى 4 سنوات في اكتساب المواهب والتوظيف والقدرات، ومعرفة بالصناعة المصرفية، وإجادة اللغتين الإنجليزية والعربية، وفهم جيد لتطبيقات «مايكروسوفت أوفيس»، حسن التخطيط والتنظيم، ويتمتع بمهارات الاتصال والعرض والتفاوض الجيدة.

وظيفة بنك HSBC

وبالنسبة لبنك HSBC، فأعلن عن وظيفة شاغرة في مجال (Fraud Officer - Processor Account Serving & Maintenance Court Orders - GSC Cairo)، حيث اشترط البنك في المتقدم لهذه الوظيفة أن تكون لديه القدرة على الاستمرار في تقديم خدمات معالجة عالية الجودة لتحقيق أقصى قدر من رضا العملاء ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة المحددة، والتحسين المستمر للعملية وجلب أفكار ابتكارية جديدة بشكل استباقي، وضمان إنجاز مهام التجهيز وفقًا للإجراءات والمعايير المعمول بها.

وتضمن الإعلان أن المؤهلات المطلوبة، لهذه الوظيفة هي القدرة على فهم اللغتين الإنجليزية والعربية المكتوبة، القدرة على فهم وتفسير البيانات الرقمية، معرفة أساسيات الكمبيوتر الأساسية، القدرة على تعدد المهام، أن يكون ملما بالمصطلحات القانونية في اللغة العربية.

وظيفة في بنك القاهرة

وجاء في بيان بنك القاهرة، توافر وظيفة شاغرة في مجال Liabilities Product Manager، مشترطا أن يكون المتقدم لهذه الوظيفة لديه الخبرة في مجال المنتجات المصرفية للأفراد من 6 إلى 10 سنوات، والحصول على درجة البكالوريوس، ومهارات عرض جيدة، وإجادة اللغة الإنجليزية، الإتقان بتطبيقات مايكروسوفت أوفيس، مراجعة وتطوير وإطلاق المنتج والبرامج الترويجية والأدبيات الكاملة للمنتج المتعلقة بالمنتجات قيد التطوير.