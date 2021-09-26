لو معاشك 500 جنيه.. كيف تحصل على قرض يصل لـ 3 ملايين جنيه من 3 بنوك

تمنح البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، عددًا من التسهيلات بالاقتراض والأوعية الادخارية، التي تتلاءم مع احتياجات مختلف العملاء، لجذب المزيد منهم، يأتي على رأسها قروض أصحاب المعاشات، باعتبارهم شريحة كبيرة من المجتمع، من خلال تسهيل الإجراءات والشروط، لمساعدة هذه الفئة على تغطية التزاماتها المادية، حيث يمكن أن تصل قيمة القرض لـ3 ملايين جنيه، وتصل مدة السداد لـ12 سنوات، وفق عدد من الشروط والامتيازات.

وترصد «الوطن»، في هذا الصدد إجراءات الحصول على قرض أصحاب المعاشات من البنوك الحكومية «الاسكندرية، بنك مصر، والبنك الأهلي»، وفقًا لسياسات البنوك المعلنة، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي القطاع المصرفي والبنك المركزي، على مدار الساعة.

القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك الإسكندرية

ـ تصل قيمة التمويل لـ3 ملايين جنيه.

- تصل فترة السداد لـ12عامًا.

ـ تأمين على الحياة طوال مدة التمويل.

ضوابط واشتراطات الحصول على قرض أصحاب المعاشات من بنك الاسكندرية

ـ يشترط ألا يزيد سن العميل على 65 عامًا.

ـ تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي.

ـ التعهد بتحويل المعاش إلى بنك الإسكندرية.

ـ فاتورة مرافق حديثة «غاز، كهرباء، تليفون»، لا يتعدى تاريخها 3 أشهر.

تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من البنك الأهلي

ـ قيمة القرض: يبدأ مبلغ القرض من 5000 جنيه ويصل إلى 500 ألف جنيه كحد أقصى.

ـ فترة السداد: تصل إلى 10 سنوات.

ـ الفائدة: 13.5% متناقصة سنويًا.

ـ تأمين على الحياة والعجز الكلي مجانًا.

ـ دون ضامن.

ـ دون مصاريف استعلام ائتماني.

شروط الحصول على قرض أصحاب المعاشات من البنك الأهلي

يفرض البنك الأهلي بعض الشروط البسيطة للحصول على قرض أصحاب المعاش لعام 2021، وتتلخص شروط القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من البنك الأهلي في النقاط التالية:

ـ ألا يزيد عمر المقترض على 65 سنة في نهاية التمويل.

ـ تعهد العميل بتحويل المعاش على البنك طوال فترة سريان التمويل.

ـ الحد الأدنى لقيمة المعاش المحول: 1000 جنيه.

تفاصيل القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من بنك مصر

ـ قيمة القرض: تصل إلى 500000 جنيه.

ـ الفائدة: 14.5% متناقصة سنويًا.

ـ فترة السداد: تصل إلى 8 سنوات.

ـ أقل مصاريف إدارية.

- وثيقة تأمين مجانية على الحياة.

ـ لا يشترط وجود ضامن للعميل.

ـ إمكان شراء قروض البنوك الأخرى.

ـ إعفاء من مصاريف فتح الحساب.

شروط الحصول على قرض أصحاب المعاشات من بنك مصر

ـ الضمانات: بتحويل معاش.

ـ الحد الأدنى للمعاش: 500 جنيه.

ـ السن لا يزيد على 65 سنة عند نهاية مدة القرض.