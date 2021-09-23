أسعار الفائدة على الشهادات في 5 بنوك.. تصل لـ11.25%

تتنافس البنوك فيما بينها لجذب أكبر عدد من العملاء إلى خدماتها، من بين تلك الخدمات شهادات الادخار، حيث ترصد «الوطن»، في هذا التقرير أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 5 بنوك تعمل بالسوق المصري، خصوصا بعد أن قرر البنك المركزي في أجتماعه الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.

سعر الفائدة على شهادات الادخار في بنك الـ«CIB»

- ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات، ولأجل 5 سنوات بعائد ثابت، وذات عائد متغير لأجل 3 سنوات.

- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بفائدة 9.5% شهريًا، و9.75% ربع سنوي، و10% كل 6 أشهر، ويصل العائد الفعلي على الشهادة في تاريخ الاستحقاق 9.5%.

ويبلغ معدل الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت لأجل 5 سنوات، 9.75% مع صرف العائد شهريًا، و10% ربع سنوي، و10.25% نصف سنوي، ويسجل العائد الفعلي 9.5%، في تاريخ الاستحقاق.

- شهادات عائد متغير لأجل 3 سنوات ويصرف العائد شهريًا، وتبلغ الفائدة 0.75% أقل من سعر الإيداع لليلة واحدة، ليسجل حاليًا 7.5%.

شهادات الادخار في البنك العربي الأفريقي الدولي

- شهادة الادخار «أميرالد» آجالها بين 3 إلى 10 سنوات، وتتعدد دورية صرف العائد بين يومي وشهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، وتصدر بفئة ألف جنيه ومضاعفاتها، بحد أدنى 5 آلاف جنيه.

- شهادة الادخار «أميرالد»لأجل 3 سنوات، عائد شهري 10.5%، و10.75% ربع سنوي، و10.87% نصف سنوي، وأخيرًا 11% عائدًا سنويًا.

- الشهادات «أميرالد» لأجل 5 سنوات، 10.37% شهريًا والربع سنوي 10.62%، ونصف السنوي 10.87%، والسنوي 11%.

- شهادة الادخار «أميرالد» لأجل 7 سنوات، 10.31% شهريًا، و10.56% ربع سنوي، و10.68% نصف سنوي، و10.8% سنويًا.

- شهادة الادخار «أميرالد» لأجل 10 سنوات، نحو 10.25% شهريًا، و10.5% ربع سنوي، و10.6% نصف سنوي، و10.75% سنويًا.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك «كريدي أجريكول»

- شهادة ذات العائد الثابت الأولى لأجل 3 سنوات، ويصرف عائدًا بنحو 8.5% شهريًا و8.75% ربع سنوي، و9% نصف سنوي.

- شهادة ذات العائد الثابت لأجل 5 سنوات، عائدًا شهريًا عند 9% ونصف سنوي عند 9.1%.

- الشهادات الثابتة لأجل 7 سنوات، تبلغ 8% سنويًا.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في «SAIB»

- الشهادات الثلاثية بعائد ثابت شهري 10% وربع سنوي 10.25%.

- الشهادات الخماسية، ذات عائد ثابت شهري فقط، فائدة 10.5% سنويًا.

- الشهادات الثلاثية، بعائد متغير، يصل 7.25% يومي، و7.75% شهريًا، و8% ربع سنوي.

سعر الفائدة على شهادات الادخار في بنك «الإمارات دبي الوطني»

- شهادة لأجل 3 سنوات بفائدة متغيرة تصرف شهريًا، بنسبة 1.75% سنوياً أقل من سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي، وعندما يتغير سعر الفائدة من قبل البنك المركزي.

- الشهادة لأجل 3 سنوات ذات الفائدة الثابتة 10%، وتودع شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه.

- شهادة لأجل 4 سنوات بفائدة 11%، وتودع شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه.

- الشهادة لأجل 5 سنوات، بفائدة 8%، وتضاف الفائدة شهريًا، والحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000جنيه.

- شهادة لأجل 5 سنوات، بفائدة 11%، تصرف شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه.

أسعار الفائدة على شهادات الادخار في «ميد بنك»

- أعلى عائد لديه على شهادات الادخار نحو 11.25%.

- شهادة ذات عائد دوري ثابت فئة 1000 جنيه، بفائدة 11.25% تصرف شهريًا مقدمًا، وتصدر فئة الشهادة بمبلغ 1000 جنيه.

- شهادة طموح لأجل 5 سنوات فئة 1000 جنيه، بعائد 9.5% شهريًا، و9.65% ربع سنوي، و9.75% نصف سنوي، و10% سنويًا.