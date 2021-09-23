أسعار الفائدة على الشهادات في 5 بنوك.. تصل لـ11.25%
كتب:
حسن عثمان
05:14 م | الخميس 23 سبتمبر 2021
اسعار الفائدة فى البنوك 2021
تتنافس البنوك فيما بينها لجذب أكبر عدد من العملاء إلى خدماتها، من بين تلك الخدمات شهادات الادخار، حيث ترصد «الوطن»، في هذا التقرير أسعار الفائدة على شهادات الادخار في 5 بنوك تعمل بالسوق المصري، خصوصا بعد أن قرر البنك المركزي في أجتماعه الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.
سعر الفائدة على شهادات الادخار في بنك الـ«CIB»
- ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات، ولأجل 5 سنوات بعائد ثابت، وذات عائد متغير لأجل 3 سنوات.
- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات بفائدة 9.5% شهريًا، و9.75% ربع سنوي، و10% كل 6 أشهر، ويصل العائد الفعلي على الشهادة في تاريخ الاستحقاق 9.5%.
ويبلغ معدل الفائدة على الشهادات ذات العائد الثابت لأجل 5 سنوات، 9.75% مع صرف العائد شهريًا، و10% ربع سنوي، و10.25% نصف سنوي، ويسجل العائد الفعلي 9.5%، في تاريخ الاستحقاق.
- شهادات عائد متغير لأجل 3 سنوات ويصرف العائد شهريًا، وتبلغ الفائدة 0.75% أقل من سعر الإيداع لليلة واحدة، ليسجل حاليًا 7.5%.
شهادات الادخار في البنك العربي الأفريقي الدولي
- شهادة الادخار «أميرالد» آجالها بين 3 إلى 10 سنوات، وتتعدد دورية صرف العائد بين يومي وشهري وربع سنوي ونصف سنوي وسنوي، وتصدر بفئة ألف جنيه ومضاعفاتها، بحد أدنى 5 آلاف جنيه.
- شهادة الادخار «أميرالد»لأجل 3 سنوات، عائد شهري 10.5%، و10.75% ربع سنوي، و10.87% نصف سنوي، وأخيرًا 11% عائدًا سنويًا.
- الشهادات «أميرالد» لأجل 5 سنوات، 10.37% شهريًا والربع سنوي 10.62%، ونصف السنوي 10.87%، والسنوي 11%.
- شهادة الادخار «أميرالد» لأجل 7 سنوات، 10.31% شهريًا، و10.56% ربع سنوي، و10.68% نصف سنوي، و10.8% سنويًا.
- شهادة الادخار «أميرالد» لأجل 10 سنوات، نحو 10.25% شهريًا، و10.5% ربع سنوي، و10.6% نصف سنوي، و10.75% سنويًا.
أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك «كريدي أجريكول»
- شهادة ذات العائد الثابت الأولى لأجل 3 سنوات، ويصرف عائدًا بنحو 8.5% شهريًا و8.75% ربع سنوي، و9% نصف سنوي.
- شهادة ذات العائد الثابت لأجل 5 سنوات، عائدًا شهريًا عند 9% ونصف سنوي عند 9.1%.
- الشهادات الثابتة لأجل 7 سنوات، تبلغ 8% سنويًا.
أسعار الفائدة على شهادات الادخار في «SAIB»
- الشهادات الثلاثية بعائد ثابت شهري 10% وربع سنوي 10.25%.
- الشهادات الخماسية، ذات عائد ثابت شهري فقط، فائدة 10.5% سنويًا.
- الشهادات الثلاثية، بعائد متغير، يصل 7.25% يومي، و7.75% شهريًا، و8% ربع سنوي.
سعر الفائدة على شهادات الادخار في بنك «الإمارات دبي الوطني»
- شهادة لأجل 3 سنوات بفائدة متغيرة تصرف شهريًا، بنسبة 1.75% سنوياً أقل من سعر الفائدة المحدد من قبل البنك المركزي، وعندما يتغير سعر الفائدة من قبل البنك المركزي.
- الشهادة لأجل 3 سنوات ذات الفائدة الثابتة 10%، وتودع شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000 جنيه.
- شهادة لأجل 4 سنوات بفائدة 11%، وتودع شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه.
- الشهادة لأجل 5 سنوات، بفائدة 8%، وتضاف الفائدة شهريًا، والحد الأدنى لإصدار الشهادة 1000جنيه.
- شهادة لأجل 5 سنوات، بفائدة 11%، تصرف شهريًا، ويبلغ الحد الأدنى لإصدار الشهادة 100 ألف جنيه ومضاعفات 10 آلاف جنيه.
أسعار الفائدة على شهادات الادخار في «ميد بنك»
- أعلى عائد لديه على شهادات الادخار نحو 11.25%.
- شهادة ذات عائد دوري ثابت فئة 1000 جنيه، بفائدة 11.25% تصرف شهريًا مقدمًا، وتصدر فئة الشهادة بمبلغ 1000 جنيه.
- شهادة طموح لأجل 5 سنوات فئة 1000 جنيه، بعائد 9.5% شهريًا، و9.65% ربع سنوي، و9.75% نصف سنوي، و10% سنويًا.
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