«حسن الخاتمة».. وفاة شاب أثناء الصلاة في عمله بالإسكندرية (فيديو)

في لقطة يتوقف فيها النفس، تشاهد شاباً يصلي في مكان عمله خلال ساعة متأخرة بعد الساعة 12مساءً، وفجأة وبينما هو في وضع السجود، يتمدد على الأرض، لتفيض الروح إلى بارئها، هذا هو المشهد الأخير الذي ظهر عليه الشاب «أحمد السيد»، 39 سنة، فرد أمن بأحد مراكز الأشعة في منطقة سموحة، وسط الإسكندرية، في مقطع فيديو انتشر عقب وفاته، وتداوله الأهالي في محافظة الإسكندرية، تحت عنوان «ماذا بينك وبين ربك يا أحمد؟»، و«حسن الخاتمة»، وغيرها من العبارات التي عبر فيها أبناء المدينة الساحلية عن تعجبهم لمشهد وفاة الشاب «أحمد».

مَن الشاب الذي توفى أثناء السجود؟

علمت «الوطن» أن الشاب الذي ظهر في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يُدعى «أحمد السيد»، 39 سنة، يعمل فرد أمن في مركز أشعة، متزوج ولديه 3 أبناء، أكبرهم طفلة في المرحلة الإعدادية، ويقطن في منطقة «الحضرة»، وسط الإسكندرية، وهو العائل الوحيد لأسرته الصغيرة.

وفاة شاب أثناء الصلاة تُبكي رواد مواقع التواصل الاجتماعي

والمفاجأة ان الشاب «أحمد السيد» كان يعاني من أزمة قلبية ومريض بالقلب، وكان يحصل على العلاج، ونصحه الأطباء بالراحة في المنزل، إلا أنه لا يملك إلا قوت يومه، فاضطر إلى النزول للعمل من أجل لقمة العيش له ولاولاده، ليلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء الصلاة، بينما كان في مقر عمله، حيث جاءت الوفاة طبيعية إثر إصابته بأزمة قلبية.

حزن وفرحة على وفاة شاب أثناء الصلاة

وما بين الحزن، التي تعيشه الأسرة الصغيرة، وبين الفرحة بحسن الخاتمة ولقاء ربه أثناء الصلاة، انهالت التعليقات من أهالى المدينة ومن أصدقاء الأب الشاب، سواء في العمل أو السكن، الذين أصروا على نشر الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي، والدعاء للشاب بالرحمة والمغفرة.