وفاة شاب في ظروف غامضة داخل مصحة علاج إدمان بالهرم.. وانتداب الطب الشرعي

لفظ شاب أنفاسه الأخيرة داخل مصحة لعلاج الإدمان بالهرم في ظروف غامضة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، كما قررت النيابة العامة استدعاء أسرة الشاب المتوفى لسماع أقوالها حول الواقعة.

بلاغ من أسرة الشاب

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بلاغا من أسرة شاب تتهم مصحة لعلاج الإدمان بدائرة قسم الشرطة بقتله، وبالانتقال تبين العثور على جثة «إسلام ي أ» في العقد الثالث من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسة الداخلية والخارجية، كما تبين عدم وجود إصابات بالجثمان، وبسؤال أسرة الشاب المتوفى اتهمت المصحة بقتله، مضيفةً أنها أودعت الشاب مصحة علاج الإدمان بالهرم لعلاجه من إدمان مخدر الهيروين.

وتابعت الأسرة أنهم طلبوا منهم عدم زيارته حتى يستطيعوا أن يعالجوه، وأنهم صباح اليوم تلقوا اتصالا من إدارة المصحة تبلغهم بأنه في حالة إعياء شديدة بسبب أعراض انسحاب المخدر من جسمه، وبالذهاب إلى المصحة وجدوه على باب المصحة من الخارج جثة هامدة، وزعمت المصحة أنه فاقد الوعي، وبالذهاب به إلى مستشفى الهرم أبلغوهم أنه توفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات

تشريح جثة المتوفى

وقال مصدر بالطب الشرعي إنه بإجراء الصفة التشريحية للجثمان بناءً على قرار من النيابة العامة لبيان سبب الوفاة، تبين من خلال التقرير المبدئي الخاص بسبب الوفاة خلو الجثمان من أية إصابات ظاهرية، مضيفًا أنه تم أخذ عينات من جثمان المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لتحليلها للتوصل إلى سبب الوفاة.