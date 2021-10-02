أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 للجامعات الحكومية، والحدود الدنيا للكليات والمعاهد المختلفة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بجانب الإعلان عن الحدود الدنيا للكليات ومصروفات المعاهد المختلفة والتي منها شروط القبول بالمعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 2021، وكذلك الحد الأدنى للالتحاق للشعبة العلمية والحد الأدنى للشعبة الأدبية للمعهد، وأكدت الوزارة على أنه يجب على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا أثناء التقدم للمعاهد المختلفة للالتحاق بالكليات.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية: 223.0 درجة الشعبة الأدبية

وعن شروط القبول بالمعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 2021، أوضحت مصادر بالمجلس الأعلى للمعاهد الخاصة العالية التي تتبع وزارة التعليم العالي، أن أبرز الشروط هو أن يكون مجموع الطالب وفقاً للحد الأدنى المعلن للالتحاق بالمعهد، بالنسبة للشعبة العلمية 213 درجة بنسبة 51.95%، وبالنسبة للشعبة الأدبية 223 درجة بنسبة 54.39%، حيث يقبل المعهد الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021 للشعبتين العلمية والأدبية، وما يعادلها من شهادات عربية وأجنبية، والطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية التجارية نظام 3 سنوات والثانوية الفنية للإدارة والخدمات، وكذلك طلاب الدبلومات الفنية نظام الـ5 سنوات ودبلوم معاهد الإدراة.

المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية: 213.0 درجة الشعبة العلمية

وعن شروط القبول بالمعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية للإدارة 2021، تابعت المصادر أن شرط حصول الطالب في اللغة الإنجليزية على 75% سواء في مدارس اللغات وغيرها من المدارس، حيث يتخرج الطالب بعد 4 سنوات، ويكون حاصلا على بكالوريوس في إحدى التخصصات في الشعبة العامة سواء كانت محاسبة ومراجعة أو مؤسسات مالية أو إدارة أعمال، مؤكدة على أن المعهد يخضع لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.