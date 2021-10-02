سيدة تحرق نجارا بالهرم.. دافع عن شقيقته فأشعلت فيه النيران (فيديو)

واقعة قتل عمد شهدتها منطقة الهرم، أول أمس، كانت بطلتها سيدة، أرادت الانتقام من جارتها بإشعال النيران فيها، بسبب خلافات بينهما، إلا أن الأخيرة نجت من النيران وأحكمت إغلاق باب شقتها، وحاول شقيقها أحمد، إبعاد السيدة عن منزلهما، إلا أنها تمكنت من سكب البنزين بمدخل العقار، حيث تمكنت منه النيران، وباءت محاولات السيطرة على النيران في جسده بالفشل ليلقى مصرعه متأثرا بالحروق التي أصابته، وفارق الحياة. ومن جانبها أجرت النيابة العامة معاينة تصويرية لحادث سيدة تحرق نجارا بالهرم، وأمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسها.

سيدة تحرق نجار بالهرم

التحريات والتحقيقات وأقوال شهود العيان في الحادث الذي شهدته منطقة الهرم، أكدت أن المتهمة توجهت إلى منزل أسرة المجني عليه، وشرعت في النداء على شقيقته «أسماء»، بينما كان هو في الطابق الثاني يتحدث إلى أحد جيرانه عبر الشرفة، واستأذن جاره للنزول وفتح الباب للسيدة، التي سألته عن شقيقته، فأشار إلى الشقة الخاصة بها.

سكب البنزين

وهمّ أحمد، بالصعود مجددا إلى شقته بالطابق العلوي، إلا أنه سمع صوت استغاثة من شقيقته، حيث حاولت المتهمة سكب بنزين عليها، إلا أنها نجت وتمكنت من إغلاق باب شقتها الواقعة بالطابق الأرضي، فما كان من المتهمة إلا أن سكبت البنزين بمدخل العقار.

إشعال النيران

وبعد ان شاهدها تسكب البنزين في مدخل العقار، حاول «أحمد» إغلاق الباب، إلا أن السيدة تمكنت من إلقاء ثقاب كبريت مشتعلة، تجاه المدخل الممتلئ بالبنزين، حيث لحقت النيران بالمجني عليه وأمسكت في ثيابه، وفي دراجة نارية كانت متوقفة بالمدخل، وبدأ الجيران في سماع استغاثته، وحاولوا إطفاء النيران في جسده، لكن دون جدوى، فحاول الصعود مجددا إلى شقته للاستعانة بالمياه، لكنه فارق الحياة.

النيابة تحقق

وباشرت النيابة العامة التحقيقات في الحادث، وأمرت بتشريح جثة النجار المجني عليه، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بحبس المتهمة على ذمة التحقيقات، قبل أن يجدد قاضي المعارضات حبسها.