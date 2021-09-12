«علاقة غرامية وهيكل عظمي».. تفاصيل مقتل نجار داخل ترعة بالشرقية

كشفت تحريات قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للقطاع، تفاصيل مقتل نجار في محافظة الشرقية عقب تغيبه منذ أكثر من شهر، حيث تم العثور عليه عبارة عن هيكل عظمى بأحد المصارف، مرتديا كامل ملابسه، وعقب الكشف عن هويته تم التوصل إلى أن المجنى عليه تم ضبطه مع فتاة، فقام والدها وأشقاؤها، بتقييده وتعبئته فى جوال وإلقائه حيا فى مصرف زراعي.

جريمة غامضة

ظلت الجريمة غامضة لأكثر من شهر، وبينما كان عاملان يقومان بتطهير المصرف الخميس الماضي، عثروا على الهيكل العظمي، فأبلغوا المباحث التى توصلت لهوية المجنى عليه، وتوصلت التحريات إلى ارتباطه بعلاقة بفتاة وتم ضبطه معها فقامت أسرتها (والدها و5 من أشقائها) بتقييده ووضعه حيا داخل جوال وإلقائه فى المصرف.

غائب منذ أكثر من شهر

وذكرت التحريات أن المجنى عليه نجار، مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وباستدعاء والده، قرر أن الملابس خاصة بنجله وأنه متغيب بتاريخ 4/8/2021، ولم يبلغ بغيابه لاعتياد نجله الغياب عن المنزل وقيامه بالبحث عنه.

علاقة آثمة وراء انتقام الأشقاء

تبين وجود علاقة بين المجني عليه وإحدى السيدات «متزوجة»، تقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، بالإضافة إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 6 أشخاص وهم والد المذكورة وأشقائها، يقيمون جميعاً مركز شرطة الزقازيق .

اعتراف وحبس

تم ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة؛ وقرر أحد المتهمين أنهم شاهدوا المجنى عليه داخل شقة شقيقتهم، فقاموا بالتعدى عليه بالضرب وإيثاق يديه وقدميه بحبل بلاستيك ووضعه داخل جوال وتحميله على تروسيكل ملك أحدهم، وتوجهوا به للمصرف المشار إليه ووضع حجر كبير داخل الجوال وإلقائه حياً بالمياه، وأرشدوا عن مركبة «التروسيكل» المستخدم فـى الواقعة، وتمت إحالة المتهمين للنيابة التى تولت التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة القضية.