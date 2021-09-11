«سامي يوسف» نجار مصري شاب أصبح حديث الإعلام الإيطالي وتحول لعارض أزياء

شاب مصري يدعى سامي يوسف، يبلغ من العمر 26 عاما، أصبح حديث وسائل الإعلام الإيطالية، وذلك بعد ظهوره في أحد أشهر البرامج الإيطالية وهو برنامج «الأخ الأكبر» نسخة 2021.

وصفته الصحفية الإيطالية إليزابيتا مورينا، بأنه جميل وسيم ذو بنية جسدية جعلته يعرض الأزياء لأشهر الماركات الإيطالية، ثم نجما لبرامج الواقع التي تذاع في أشهر القنوات الإيطالية.

وتقول صحيفة سوسيدياريو الإيطالية متغزلة في الشاب المصري: «نظرة ثاقبة وجسم قوي وجمال لا يمر مرور الكرام، سامي يوسف قصته مذهلة واستطاع أن يجذب قلوب الإيطاليين».

ولد سامي يوسف عام 1995، ونشأ في مصر، ثم سافر إلى إيطاليا عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا.

وقال سامي، لوسائل الإعلام الإيطالية إنه كان يعمل كنجار مع والده في مصر، لكن حلمه كان الدراسة والنجاح، فقرر السفر إلى إيطاليا.

وذكر سامي في مقابلة مع الأسبوعية «نوفيلا 2000»، أنه بدأ العمل كعامل ضيافة ثم عارض أزياء لعلامات تجارية مختلفة.

وقال: «سألتني عارضة التقيت بها في المطعم حيث كنت أعمل إذا كنت أرغب في تقديم نفسي لوكالتها وأنا أعجبت باقتراحها على الفور، وبدأت مغامرتي في الموضة».

وأصبح سامي الآن وجها لملابس العلامة التجارية الإيطالية الشهيرة «موسكينو» وبفضل عمله تمكن من إعالة أسرته في مصر وفقا لموقع فانبيج الإيطالي.

وذكر الموقع الإيطالي أن سامي شارك في أحد البرامج من قبل لكن فشل في جذب انتباه الإيطاليين، ومع ذلك لم يشعر بالإحباط واستمر في عمله حتى يعلم الجميع قصته.