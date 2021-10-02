رئيس المحكمة الدستورية: السيسي ملتحم بمشكلات شعبه ويعيش بساطتهم

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن القيادة السياسية المصرية اهتمت بالبنية الفوقية كما اهتمت بالبنية التحتية، موضحا أن القيادة المصرية أولت اهتمامها بالبنية التكنولوجية، وتطوير فكر الشباب، باعتباره عتاد الأمة، وتطوير فكره.

وأوضح المستشار سعيد مرعي، خلال كلمته باحتفالية عيد القضاء المصري، ويحضرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، «أنتم الرجل الوطني المخلص، الملتحم بمشكلات شعبك، وتعيش بساطة الناس، وتحس بنبضهم، فأنت نبت مصر الطيب».

الرئيس وضع حلولا جذرية لمشكلات مصر

وأشار إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع حلولا جذرية لجميع مشكلات مصر، غير ملتفت لكلمات أحد، وهو أسلوب القادة والساسة العظماء.

وأكد على أن هذا اليوم لحظة تاريخية، ودعم الرئيس السيسي للقضاء والعمل على تأكيد استقلاله والعمل على عدم التدخل في شؤونه لهو مرئي للعيان ليس بحاجة إلى إشارة أو إشادة، لافتا أن الرئيس السيسي هو أول من أعمل الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية، حيث وجه بضرورة تفعيل العنصر النسائي في التعيين في كل مجلس الدولة والنيابة العامة.

الرئيس يحتفل بيوم القضاء

ويحتفل الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوم القضاء المصري لأول مرة بعدما قرر تخصيص يوم 1 أكتوبر يومًا للقضاء المصري، بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسؤولين وأعضاء الهيئات القضائية ورؤسائها، كما يجري اليوم تجربة التقاضي الكامل عن بعد في المحكمة الاقتصادية أي منذ قيد الدعوى، وحتى صدور الحكم فيها، كما جرت التجارب على مشروع تحويل الكلام إلى نص مكتوب وحقق نتائج مبشرة.