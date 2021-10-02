رئيس المحكمة الدستورية: دعم الرئيس السيسي لاستقلال القضاء مرئي للعيان

قال المستشار سعيد مرعي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إننا نحتفل اليوم بأول عيد موحد للقضاء المصري بجميع فروعه على اختلافها وتنوعها، بعدما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي في الثاني من يونيو الماضي بأن يكون للقضاء المصري يوما وعيدا موحدا تحتفل فيه مصر بقضاتها، «لزاما على أن أنوه بأن الرئيس السيسي أول من وجه لذلك اليوم إجلالا للقضاء المصري وتقديرا له واعتزاز به».

الرئيس السيسي ودعم استقلال القضاء

وأضاف «مرعي»، خلال كلمته في احتفالية يوم القضاء المصري، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، أن هذا اليوم لحظة تاريخية، ودعم الرئيس السيسي للقضاء والعمل على تأكيد استقلاله والعمل على عدم التدخل في شؤونه لهو مرئي للعيان ليس بحاجة إلى إشارة أو إشادة، لافتا أن الرئيس السيسي هو أول من أعمل الاستحقاق الدستوري للمرأة المصرية، حيث وجه بضرورة تفعيل العنصر النسائي في التعيين في كل مجلس الدولة والنيابة العامة.

تعيين الرئيس لقاضية بالمحكمة الدستورية العليا تاريخي

وأشار إلى جهة القضاء العادي عينت قاضيات في محاكمها، فجلست المرأة المصرية على منصة القضاء العادي، قاضيا جنائيا وقاضيا تجاريا وقاضيا في منازعات شؤون الأسرة وقاضيا في المنازعات المدنية، لافتا أن تعيين الرئيس السيسي قاضية بالمحكمة الدستورية العليا تاريخي.

ولفت أن الرئيس السيسي أول من وجه لإدخال العدالة الإلكترونية في جميع دور العدالة المصرية ضمن مشروع «مصر الرقمية»، فعقدت جميع الجهات والهيئات القضائية اتفاقيات مع وزير الاتصالات لرقمنة العدالة المصرية قضاء على بطئها لجعلها سريعة ناجزة.