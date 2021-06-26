رسالة شكر من رئيس المحكمة الدستورية إلى محافظ جنوب سيناء

تلقى محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فودة، اليوم السبت، رسالة شكر من رئيس المحكمة الدستورية، المستشار سعيد مرعي، على كرم الضيافة والترحيب بالوفود المشاركة في الاجتماع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، الذي استضافته مدينة شرم الشيخ مؤخراً، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأثنى رئيس المحكمة الدستورية على الدور الذي قامت به قيادات محافظة جنوب سيناء، خلال تواجد وفد رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 11 حتى 19 من شهر يونيو الجاري.

شرم الشيخ مستعدة لاستضافة ضيوف مصر

ومن جانبه أعرب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء عن سعادته بهذا الخطاب، مؤكدًا أن مدينة شرم الشيخ تفتح أبوابها لاستقبال ضيوف مصر من كافة أنحاء العالم، خاصة أن الوفود التي يجري استقبالها تسهم بدرجة كبيرة في التسويق السياحي للمدينة، وكافة المدن السياحية بجنوب سيناء.

وأوضح المحافظ، في تصريح له اليوم السبت، أن مدينة شرم الشيخ شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً في مجال البنية التحتية، وإضافة مقاصد سياحية جديدة، إضافة إلى أعمال التجميل والتشجير.

رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يشيدون بجمال شرم الشيخ

وقام رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، خلال فترة تواجدهم بمدينة شرم الشيخ، بزيارة مسجد الصحابة، واستمعوا إلى شرح واف عن المسجد والمركز الثقافي الإسلامي الملحق به، وأثنى الوفد على التصميم المعماري للمسجد، وما يحتويه من مركز ثقافي يضم شاشات عرض تساعد السائحين وزوار المدينة في الاستعلام والتعرف على المقاصد والمعالم السياحية بها، وطرق الوصول إليها، وأيضًا الفنادق والمزارات وأرقام الاستعلامات الخاصة بها، بالإضافة للأرقام الهامة مثل الإسعاف وشرطة السياحة بجميع لغات العالم.

كما قام الوفد بجولة حرة بمنطقة السوق القديم، واستمتعوا بعرض الدولفين، وقاموا برحلات بحرية، وزيارة محمية رأس محمد، إضافة إلى زيارة مدينة سانت كاترين وتفقد دير القديسة كاترينا، وزيارة متحف الزعيم الراحل محمد أنور السادات، وأشاد الوفد بالمقومات السياحية التي تتمتع بها محافظة جنوب سيناء، وأبدوا إعجابهم بجمال مدينة شرم الشيخ، والطبيعية الخلابة التي تتمتع بها مدينة سانت كاترين.