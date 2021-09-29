أحمد سعد عن زوجته: «بصالحها بالأكل.. ناقص أقترض من البنك عشان أأكلها»

تحدث الفنان أحمد سعد بشكل مرح عن المشكلات التي حدثت بينه وبين زوجته علياء بسيوني، مشيرا إلى أن السبب الرئيسي فيها هو «الجوع»، إذ قال «لازم أأكلها دايما، أخاف تنزل الشارع حد يضحك عليها ويأكلها بسندوتش، عشان أراضيها لازم أديها سندويتش، وبعدها ممكن تتنازل عن أي حاجة، لكن مش أي حاجة، في مرة قالت لي عاوزين ناكل من كبدة الفلاح، قلت لها سندويتشين؟! قالت لي وجبات»، لترد عليه بسمة وهبة: «أوفر من اللي بتتصالح بألماظ».

لغيت كتب كتابي 7 مرات بسبب خناقات مع علياء

وأضاف «سعد»، خلال حواره في برنامج «90 دقيقة»، والذي يُعرض على شاشة «المحور»: «لأ طبعا، الألماظ ده بيبقى مرة واحدة، إنما انا لازم أجيب 5 وجبات في اليوم، أجيب ألماظ أحسن، كنت عايز آخد قرض من البنك عشان أأكلها بالقسط»، موضحًا أنه قرر أن يكون حفل زواجهما بعيدا عن الصحافة والإعلام: «حددنا موعد الحفلة 7 مرات، حصل عكوسات غير عادية، رغم إننا بنحصن نفسنا بالصلاة والأذكار، حجزنا في نصف جوامع وفنادق مصر».

أسرتي غضبت مني بسبب عدم كشف موعد زفافي

وتابع: «بنتخانق مع بعض، ولما أقولها هاتي المقدم تقولي مليش دعوة، وكلها خناقات مفتعلة بشكل غير عادي، رغم إن الحاجات الكبيرة بتعدي، وآخر ما زهقنا حددت موعد كتب الكتاب مع والدتها من غير ما نعرفها، إن شاء الله أتجوزها بلبس الجيم»، موضحًا أن أشقاءه غضبوا منه، بسبب عدم الإعلان عن موعد زفافه: «مقلتش لأي حد، والناس عرفت من الصحافة إني أتجوزت، أخويا عمرو سعد معرفش، ومفيش مخلوق عرف، حتى هي اتفاجئت، وقلت لها بعد بكرة كتب كتابنا، وفي الآخر خبر الزواج طلع قبله بيوم، ومنعرفش إزاي».