زوجة أحمد سعد: كنا بنتخانق كل خميس.. والمطرب: محدش من أهلها وافق على زواجنا

اعترف الفنان أحمد سعد بأن أهل زوجته علياء بسيوني اعترضوا على فكرة زواجهما في البداية: «مفيش حد معترضش، أنا متصالح مع الموضوع، لأني بشوف الحاجات اللي بتتكتب عني وعدد الناس اللي بتهاجمني من غير ما تعرفني، وكل ده مش بيضايقني، لكن اللي يضايقني إن حد يعرفني يبقى عنده نفس وجهة النظر دي»، وذلك خلال حوارهما في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على قناة «المحور».

شقيق علياء بسيوني رفض لقاء أحمد سعد في البداية

وقالت «علياء بسيوني» إنها أرادت جس نبض والدتها للتعرف على رأيها في ارتباطهما: «مخدتش بالها، وقالت لي إن فيه حد جايب لي عريس، لكن أنا قلت لها الكلام ده مش شخصيتي خالص، وكلمت أخويا وقلت علي اللى حصل، وطلبت منه يقابله، واتفقنا على ميعاد»، موضحة أنه قبل الموعد فوجئت برفض شقيقها الحضور: «قالي مش هينفع، كتبت اسمه على جوجل طلع لي كوارث، قولتله طالما اتفقنا على ميعاد يبقى تيجي».

أحمد سعد: زوجتي مضيافة.. وتحب صديقاتها

وتابعت علياء بسيوني: «قولت لأخويا لو انت قلت لأ، أوعدك إن الموضوع خلص، أنا مبرجعش في كلامي، ولما نزلنا نتقابل، نسيتهم لأنهم قعدوا يتكلموا مع بعض واتقابلوا تاني يوم، ولما اتجوزنا وبقينا نتخانق كل يوم خميس وأقول لماما وأقولها مش عاوزة أشوف وشه تاني كانت تطلب مني أرجع له، ودلوقتي مبقيناش نتخانق خالص»، فيما قال أحمد سعد إن زوجته تُحب أصحابها وتُحب ضيافة الجميع: «دي كانت أول حاجة بتعملها معايا».