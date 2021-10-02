اتجاه لتأجيل انتخابات الزمالك بعد إعلان «الشباب والرياضة» بطلان الدعوة لها

فجر مصدر مسؤول بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة، مفاجأة من العيار الثقيل بعد قرار المديرية ببطلان الإعلان عن الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية وفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك من أجل انتخاب مجلس إدارة جديد.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»، إن مديرية الشباب والرياضة شكلت لجنة لمراجعة عضويات نادي الزمالك، بعد تجميد المجلس السابق، واللجنة لم تنته من فحص العضويات حتى الآن، ولذلك من المقرر تأجيل انتخابات نادي الزمالك لمدة 3 أشهر، لحين الانتهاء من فحص باقي العضويات.

وعن مصير نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، قال المصدر: «الوضع سيستمر كما هو عليه، بتواجد اللجنة المؤقتة الحالية لإدارة شؤون النادي لحين الانتهاء من فحص باقي العضويات».

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