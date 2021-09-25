براءة سما المصري من سب وقذف رئيس نادي الزمالك المعزول

قضت المحكمة الاقتصادية، منذ قليل، ببراءة سما المصري من التهمة الموجهة إليها بسب وقذف رئيس نادي الزمالك المعزول، وكانت تلك آخر دعوى مقامة ضدها.

وكانت النيابة العامة وجهت للمصري تهمة السب والقذف؛ عبر مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس نادي الزمالك المعزول.

المحكمة تقرر تغريم سما في وقت سابق

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قررت في 27 يوليو الماضي بتغريم سما المصري 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، في قضيتي سب وقذف رئيس نادي الزمالك المعزول.

وكان رئيس الزمالك المعزول قد تنازل عن 8 قضايا سب وقذف ضد سما المصري، حسب محاميها أشرف ناجي.

رفض استشكال سما المصري

وكانت المحكمة الاقتصادية، رفضت في وقت سابق استشكال سما المصري على الحكم الصادر بحبسها عام وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها بخدش الحياء العام والفسق والفجور.

وقال المستشار أشرف ناجي، محامي سما المصري، في حديث سابق، إن موكلته تواجه تهم السب والقذف في حق رئيس نادي الزمالك المعزول، والإعلامية ريهام سعيد، موضحا أن سما المصري تواجه 20 قضية سب وقذف من المعزول فقط، حيث أن لديه العديد من قضايا السب والقذف.