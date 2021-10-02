توقف الإنتاج 20 يوما.. «مصر للألومنيوم» تعيد تشغيل خط «الدرفلة»

أعلن المهندس محمود علي أحمد سالم، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم، اليوم السبت، نجاح جهود إعادة تأهيل وتشغيل خط «الدرفلة» على الساخن، بعد توقفه عن العمل لمدة 20 يوماً تقريباً، نتيجة تعرضه لحريق بسبب عطل فني اثناء سير العملية الإنتاجية بالشركة.

وأكدت الشركة، في بيان صحفي مساء اليوم، أن المهندس «سالم»، العضو المنتدب، تفقد مصنع الدرفلة في وقت سابق اليوم، مهنئاً القيادات والعمال بنجاح جهود إعادة تأهيل وتشغيل خط الدرفلة على الساخن، بمصنع الدرفلة التابع للشركة.

«سالم»: العمال ضربوا أروع الأمثلة في الإخلاص والانتماء

وأشاد «سالم» بجهود العاملين بمصنع الدرفلة، من مهندسين وفنيين وعاملين بمختلف وظائفهم، وقدم الشكر لفرق العمل المختلفة من قطاعات تشكيل الألومينوم وباقي قطاعات الشركة، الذين ضربوا أروع الامثلة على إخلاص وانتماء العامل المصري عامةً، وعمال مصر للألومنيوم خاصةً، وقدرتهم الفائقة على تحدي الوقت والظروف الصعبة، ومواصلة العمل ليلاً ونهاراً طوال 20 يوماً بدون راحة، لإنجاز المهمة وإنجاح عملية إعادة التأهيل وتشغيل خط الدرفلة على الساخن، واستعادة الإنتاج في وقت قياسي، حيث قدرت الشركات المماثلة والعملاء أن عملية إعادة التأهيل ستستغرق 3 شهور على أقل تقدير.

رئيس الشركة يوجه الشكر للعاملين بسبب سرعة تشغيل الدرفلة

وأكد «سالم» للعاملين بمصنع الدرفلة أن نجاح عملية إعادة التشغيل في هذا الوقت القياسي، وبأقل تكلفة ممكنة، مع تحقيق أعلى جودة، إنما يعكس تقديرهم للمسؤولية، ومدى تفانيهم في العمل، وتأكيد انتمائهم للشركة الوطنية، مشيراً إلى أن خط الدرفلة عاد للإنتاج بإجراء عملية درفلة لعدد 2 بلاطة ألومنيوم، وإنتاج لفة مدرفلات بنجاح، واطمأن على سير العمل وانتظامه.

حريق مصنع الدرفلة في نجع حمادي

وتعرض خط الدرفلة على الساخن لحريق صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 سبتمبر الماضي، بسبب عطل فني فى خط الدرفلة على الساخن بمصنع الدرفلة بمجمع مصر للألومنيوم، بسبب طبيعة العملية الانتاجية بقطاع الدرفلة، أحد قطاعات تشكيل المنتج شبه النهائي للألومنيوم.

ولم يؤثر الحادث على العقود المبرمة بين الشركة وعملائها العالميين والمحليين حيث تم تعويض فترة التوقف عن طريق المخزون، كما لم ينتج عن الحريق أي إصابات بين العاملين.