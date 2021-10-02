السعودية توافق لـ«الأهلي المصري» على فرع جديد

وافق مجلس الوزراء السعودى على منح البنك الأهلى المصرى الترخيص لافتتاح فرع للبنك بالمملكة العربية السعودية، بعد أن كان قد حصل البنك على تصريح البنك المركزى المصرى باتخاذ الإجراءات اللازمة للوجود بالمملكة لمزاولة أعماله.

وفى تعقيب له، وجَّه هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، الشكر والامتنان للسلطات السعودية، ممثلة فى مجلس الوزراء والبنك المركزى السعودى، الذى قام بجميع التيسيرات فى جميع المراحل وصولاً إلى مرحلة الحصول على الترخيص، وهو ما يعكس حرص المملكة واهتمام مسئوليها بوجود البنك الأهلى المصرى بفرع فى السعودية.

وأضاف «عكاشة» أن افتتاح فرع للبنك بالسعودية يعد خطوة استراتيجية مهمة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الخارجى فى أهم المراكز الحيوية خارج مصر بمختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى أن التوسع فى الدول العربية هو إحدى استراتيجيات هذا الانتشار، خاصة فى البلاد التى تشهد حركة تجارية واستثمارات بينية نشطة.

وأشار إلى أن الجالية المصرية بالسعودية تعد إحدى أكبر وأهم الجاليات، حيث يفوق تعدادها الثلاثة ملايين مصرى يعملون بمختلف المجالات الحيوية التى تخدم اقتصاد المملكة، مؤكداً أن السوق السعودية من أكثر الأسواق الواعدة فى منطقة الخليج العربى، خاصة أن السعودية تعد ثانى أكبر الدول استثماراً فى مصر بحجم استثمارات تخطى الـ6 مليارات دولار.

وأشار يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، إلى أن البنك كان قد تقدم بطلب إلى البنك المركزى السعودى لافتتاح فرع بالعاصمة السعودية الرياض، وأنه مع ورود الترخيص من السلطات السعودية سيبدأ العمل فوراً فى اختيار المكان الملائم لافتتاح الفرع فى أقرب وقت ممكن، مع استيفاء جميع المتطلبات الرقابية الواردة من السلطات السعودية، ثم استكمال باقى الإجراءات اللازمة لتجهيزه بجميع الاحتياجات التى تليق ببنك أهل مصر.

من جانبها، أكدت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أنه سيراعى تطبيق أحدث التقنيات فى العمل المصرفى فى فرع البنك بالسعودية.