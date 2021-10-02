استعدادات في السعودية والإمارات للحد من آثار الإعصار شاهين.. «فيديو»

للحد من تأثيرات الإعصار شاهين، الذي بدأ فى الاتجاه نحو سواحل الخليج، دعت السلطات الإماراتية، إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد، واتباع التعليمات والتحذيرات الصادرة من الجهات المختصة بشأنه، فيما أوضحت السعودية، أنه لا تأثير مباشر للإعصار شاهين على المملكة، وفقا للمركز الوطني للأرصاد.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد فى الإمارات أن العاصفة المدارية شاهين تعمقت صباح اليوم السبت، وتحولت إلى إعصار مداري من الدرجة الأولى، في منطقة شمال بحر العرب، إذ تراوحت سرعة الرياح حول مركزالإعصار شاهين، بين 120 و150 كيلومترًا في الساعة.

الإمارات تدعو مواطنيها لاتباع التعليمات والتحذيرات

ودعا المركز الوطني للأرصاد فى الإمارات الموطنين، إلى ضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة عن المركز، واتباع التعليمات والتحذيرات الصادرة من الجهات المختصة بشأن الإعصار شاهين،منوها إلى أن موقع مركز الإعصار شاهين يبعد 440 كيلومترًا عن مدينة الفجيرة.

وأشار إلى أنه بدءًا من بعد ظهر غد الأحد، تتأثر بعض مناطق الإمارات، بامتداد الحالة المدارية، خاصة المناطق الشرقية والجنوبية، وتتكاثر السحب الركامية، تصاحبها أمطار مختلفة الشدة تؤدي إلى جريان الأودية والسيول وتجمع المياه في بعض المناطق المنخفضة، منوهة بأن الرياح ستكون نشطة إلى قوية السرعة، تؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة مع السحب الركامية.

السعودية: الإعصار شاهين لن يؤثر بشكل مباشر على المملكة

وفى السعودية، أوضح المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، أنه لا تأثير مباشر للإعصار شاهين على المملكة.

وأشار إلى أنه المتوقع وجود منخفض جوي، الاثنين المقبل، يتسبب في هطول أمطار تستمر لعدة أيام على الأجزاء الجنوبية لمنطقتي الشرقية والرياض، وتمتد إلى مناطق نجران وعسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.