البنك الأهلي: فرع السعودية أول خطوة في استراتيجية التوسع

اعتبر البنك الأهلي المصري الترخيص بافتتاح فرع للبنك بالمملكة العربية السعودية، هو الخطوة الأولى في استراتيجية طموحة للتوسع خارج مصر، خاصة في الدول التي تشهد حركة تجارية واستثمارات بينية نشطة.

ووجه هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، الشكر للسلطات السعودية والبنك المركزي السعودي، الذي قدم التيسيرات في المراحل كافة، وصولا إلى مرحلة الحصول على الترخيص، وهو ما يعكس حرص المملكة واهتمام مسؤوليها بتواجد البنك الأهلي المصري بفرع في السعودية.

خطوة استراتيجية هامة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الخارجي

وأضاف عكاشه أن افتتاح فرع للبنك بالسعودية يعد خطوة استراتيجية هامة تخدم خطط البنك الطموحة للتوسع والانتشار الخارجي في أهم المراكز الحيوية، مشيرا إلى أن التوسع في الدول العربية هو أحد استراتيجيات هذا الانتشار، بخاصة في البلاد التي تشهد حركة تجارية واستثمارات بينية نشطة، حيث تأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة تلك البلاد، سواء من جانب العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين أو من خلال التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري الممتد الذي سيدعمه تواجد فرع من البنك بالمملكة.

وأشار إلى أن الجالية المصرية بالسعودية تعد أحد أكبر وأهم الجاليات، حيث يفوق تعدادها ثلاثة ملايين مصري يعملون بمختلف المجالات الحيوية التي تخدم اقتصاد المملكة، وأكد عكاشة أن السوق السعودية من أكثر الأسواق الواعدة في منطقة الخليج العربي، بل وفي قارة آسيا بأكملها، وأن حرص البنك على أن يتواجد بها يأتي استنادا إلى احتياجات المصريين العاملين بها، وكذا رغبة العديد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لدعم حركة التجارة البينية بين البلدين، لكل من الشركات الكبرى والشركات المتوسطة والصغيرة، وتسهيل الإجراءات المصرفية لمشروعاتها الاستثمارية، بخاصة أن السعودية تعد ثاني أكبر الدول استثمارا في مصر بحجم استثمارات تخطى 6 مليارات دولار.

التقدم بطلب للبنك المركزي السعودي لافتتاح فرع بالعاصمة السعودية الرياض

وأشار يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك كان قد تقدم بطلب إلى البنك المركزي السعودي لافتتاح فرعا بالعاصمة السعودية الرياض، وأنه مع ورود الترخيص من السلطات السعودية سيبدأ العمل فورا في اختيار المكان الملائم لافتتاح الفرع في أقرب وقت ممكن، مع استيفاء كافة المتطلبات الرقابية الواردة من السلطات السعودية، ثم استكمال باقي الإجراءات اللازمة لتجهيزه بكافة الاحتياجات التي تليق ببنك أهل مصر.

ومن جانبها، أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أنه سيراعى تطبيق أحدث التقنيات في العمل المصرفي في فرع البنك بالسعودية، وكذا اختيار أفضل الكوادر البشرية المدربة لضمان أعلى معدلات الجودة في الخدمة التي سيقدمها البنك، مؤكدة على أن فرع السعودية سيتولى تقديم مختلف الأعمال المصرفية التي تشمل كافة منتجات وخدمات البنك التي تتم استنادا الى دراسة احتياجات العملاء المستهدفين.

وأضافت أن البنك لديه شبكة من الفروع ومكاتب التمثيل الخارجية تتمثل في فرعين بالصين والولايات المتحدة الأمريكية، وثلاثة مكاتب تمثيل في إثيوبيا وجنوب إفريقيا والإمارات العربية، ومؤسستين تابعتين بالمملكة المتحدة والسودان وقريبا بجنوب السودان وليبيا، وأضافت الباز أن التوسع الخارجي في شبكة فروع ومؤسسات البنك يعكس الثقة والمصداقية التي يتمتع بها البنك لدى مختلف المؤسسات المالية، إضافة إلى امتلاكه شبكة مراسلين في أكثر من 80 دولة حول العالم.