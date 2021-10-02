تعرف على أعلى شهادات ادخار في 3 بنوك مصرية.. فائدة تصل إلى 12%

لا شيء أكثر أمانا بالنسبة لرؤوس الأموال، من الادخار في البنوك، لتحقيق عوائد شهرية مضمونة وآمنة. وتقدم العديد من البنوك المصرية، أعلى نسبة فائدة على الاستثمار للحصول على عائد جيد ثابت، سواء كان سنويا أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو شهريا.

وكانت اللجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، قررت الإبقاء على سعري عائدي الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪، وفقًا لما هو منشور على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي.

وبعد تثبيت سعر الفائدة، تستعرض «الوطن» شهادات الادخار والاستثمار في 3 بنوك، كالتالي:

شهادات بنك مصر

يقدم بنك مصر شهادتي استثمار، الأولى هي «أمان المصريين»، وهي شهادة ادخارية تصدر عن بنك مصر للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة، وتبلغ مدتها 3 سنوات، وتصدر الشهادة بفئة 500 جنيه، ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه.

ويصرف العائد في نهاية مدة الشهادة بنسبه 13%، وتمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة، وتتيح إمكانية الفوز في السحب الربع سنوي بقيمة 10،000 جنيه، وكل 500 جنيه تمثل فرصة للفوز في السحب، ولا يحق للعميل الفائز الدخول في سحوبات مرة أخرى، ويمكن استرداد الشهادة في أي وقت.

والشهادة الثانية ، هي «شهادة القمة» وتقدم أعلى عائد شهري، بسعر فائدة 11% سنويُا، علمًا بأن الشهادة ذات معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة، يُصرف شهريا، والحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه، ومدة الشهادة ثلاث سنوات، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد البنك في الاسترداد.

شهادة استثمار بنك القاهرة

ويقوم بنك القاهرة بتقديم «شهادة البريمو»، بحد أدنى 1000 جنيه، وبفائدة 11.25%، ويصرف العائد شهريا.

شهادات ادخار بنك ناصر

وتعتبر «شهادة ادخار بنك ناصر» أعلى عائد على شهادات الادخار في مصر، حيث يقدمها بنك ناصر الاجتماعي على مستوى الجهاز المصرفي، بتقديم شهادات أو وديعة ادخار مخصصة لكبار السن، الذين يبلغ أعمارهم من 60 عاما فما أعلى، وبأعلى فائدة دون منافس في الجهاز المصرفي على مستوى البنوك.

كما يقدم بنك ناصر «شهادة رد الجميل» بآجال 3 سنوات، بفائدة 12% سنويا، أو بفائدة 11.25% شهريا.