نشأت الديهي: كلمة السيسي في عيد القضاء تعكس أفكار الجمهورية الجديدة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن كلمة الرئيس السيسي، على هامش احتفالية عيد القضاء المصري، كانت مقتضبة لكنها مؤثرة وتحمل الكثير من أفكار الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة.

وأضاف «الديهي»، خلال برنامجه «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «TeN»، أن الرئيس السيسي أكد أنه لا تدخل في شئون القضاء من جانب جميع المؤسسات داخل الدولة، وأن الجهات القضائية لن تسمح بذلك.

السيسي يؤكد استقلال القضاء

وأشار إلى أن السيسي أكد أنه لا بديل ولا خيار عن الاستقلال التام للقضاء، مؤكدًا أن القضاء المصري مستقر ويتسم بالعدل والحرية والنزاهة، معتبرًا أن أهم ما جاء في كلمة السيسي، إرساء القاعدة الذهبية لاستقلال القضاء، مؤكدًا أن ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية يؤكد نية الدول على الاستمرار في ثوابت تاريخية منها استقلال واحترام القضاء وعدم التدخل في شئونه، وأن القانون هو السيد، ولا يوجد رقيب على القاضي سوى الله وضميره.