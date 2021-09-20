نشأت الديهي: «الرقمنة» الحل الوحيد لمواجهة الفساد والبيروقراطية في مصر

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لمتابعة المشروعات الاستراتيجية الخاصة بالقطاع، والتي تهدف إلى المشاركة في خطة الدولة لبناء الإنسان المصري، والمساهمة في جهود الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية وترسيخ الاقتصاد الرقمي.

السيسي مهتم بالرقمنة وتحول مصر لدولة بها ذكاء اصطناعي

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN»، اليوم الاثنين، أن الرئيس السيسي مهتم بالرقمنة وتحول مصر لدولة رقمية بها ذكاء اصطناعي وتقليل الاعتماد على العنصر البشري لمواجهة تعطيل مصالح الناس والبيروقراطية والفساد، مشددًا على أن الرقمنة تقضي على العشوائية والفساد والبيروقراطية.

وذكر «الديهي»، أن الرئيس يوجه دائمًا بالرقمنة للتيسير على المواطن في حصوله على الخدمات وهو مكرم.

مردود الرقمنة يجب أن يكون موضع متابعة من المسؤولين

وأكد الإعلامي نشأت الديهي، أن الحكومة تبذل مجهودا جبارا وخرافيا وغير مسبوق لتسابق الزمن، والرئيس يتابع ويوجه ويحاسب، ولكن مردود الرقمنة يجب أن يكون موضع متابعة من المسؤولين، «مش عايزين ننتقل لمرحلة صورية وينتهي الأمر لتغيير الزيت القديم لأواني جديدة».

وأوضح أن الحل الوحيد لما يجرى في بعض المصالح الحكومية حتى الآن هو الرقمنة، مشددًا على أن مواجهة الفساد بحاجة أيضًا لمواجهة مجتمعية، فمن يدفع الرشوة مواطن ومن يتقاضي الرشوة مواطن، ومن يعطل الخدمات مواطن، ومن يتعطل مواطن.