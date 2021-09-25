نشأت الديهي: هبوط أرضي يهدد سد إثيوبيا بالانهيار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك دراسة علمية مصرية حديثة حذرت من مخاطر انهيار السد الإثيوبي، على دولتي المصب مصر والسودان، بعدما رصدت وجود هبوط في موقع المشروع، وسط شكوك تتعلق بأمان السد، مشيرا إلى أن هذا الأمر خطير ويقلق، فهذه الدراسة علمية ولا علاقة لها بالتوجهات السياسية، وغير مبنية على افتراضات.

السد الإثيوبي معرض للانهيار

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن تلك الدراسات مبنية على معلومات وبيانات حقيقية عن طريق الأقمار الصناعية الأوروبية التي ترصد أي تحرك في القشرة الأرضية رأسيًا وأفقيًا، وهذه الدراسة تؤكد أن هناك هبوطا غير متسق في الأرض المبني عليها السد قد يؤدي إلى انهياره.

الديهي: ما هي إجراءات إثيوبيا للحفاظ على ملايين البشر في مصر والسودان

ووجه الإعلامي تساؤلا للجانب الإثيوبي: «هل يوجد هبوط غير متسق بموقع السد، وهل المياه المخزنة وصلت للجزء الركامي من السد، وهل لديكم ما يثبت أن ما ورد في الدراسة المصرية غير صحيح، وماذا لو كانت الدراسة صحيحة وماهي الإجراءات التصحيحية التي تقومون بها للحفاظ على ملايين البشر في السودان ومصر؟».

شركة عقارية صينية تحصل على قروض 310 مليارات دولار

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي، أن شركة «إيفرجراند» ثاني أكبر شركة للتطوير العقاري في الصين، تعرضت لأزمة مالية ضخمة وأصبحت مثقلة بالديون، وقامت بزيادة استثماراتها بديون من البنوك، حتى وصلت القروض التي حصلت عليها إلى 310 مليارات دولار عام 2021، وهي أكبر من ديون روسيا بأكملها، وأكبر من ديون 5 دول عربية.

الشركة عجزت عن سداد 95 مليون دولار مستحقة أمس

وأوضح الإعلامي، أن الشركة عجزت عن سداد 95 مليون دولار مستحقة بالأمس، وهناك تظاهرات أمام الشركة من قبل حاملي الأسهم، متسائلًا: «هل نحن مقدمون على أزمة اقتصادية على غرار عام 2008؟»، مؤكدًا أن ما يجري في الصين حاليًا هو اكتشاف ورم عقاري خبيث قد يودي بالاقتصاد الصيني بأكمله.

الصين أكبر اقتصاد في العالم

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: «الصين أكبر اقتصاد في العالم أجمع، ولو أصيبت ببرد العالم كله بيعطس»، معتبرًا أن ما حدث في الصين درس للمطورين العقارين في مصر.