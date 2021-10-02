عبد المجيد محمود يكشف خطة الإخوان للإطاحة به: «أدوني دقيقتين مهلة»

قال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام الأسبق، إنه رفض ترك منصبه كنائب عام، وقت وصول جماعة الإخوان الإرهابية للسلطة، رغم التهديدات التي كانت موجهة له، مؤكدًا أن القضاء المصري، وكذلك الشعب المصري، دافعوا عنه، «مكنوش بيدافعوا عن شخص عبد المجيد محمود، كانوا بيدافعوا عن استقلال القضاء، ووقفوا حائط سد أمام أي تدخل في شؤون القضاء، وهذه رسالة لكل من يحاول التدخل في استقلال القضاء».

جماعة الإخوان غير مدركين لمعنى الحكم

وأضاف «محمود»، خلال تصريحات تليفزيونية، لن يفهم هذا الأمر سوى القائمين على أمر البلاد، أو المدركين لمعنى الحكم، «إنما دي جماعة جاية تقول أزيح ده وأحط ده، مش عارفين إن فيه خطوط حمراء، أول حاجة كلمني أحمد مكي، وزير العدل أيام محمد مرسي، وقالي القوة الثورية بتطالب إنك تسيب المنصب، قلت له تقصد القوة الإخوانية مش القوة الثورية، القوة بتاعتكم أنتم، أنا مش بحب كلام المنصات دي».

رفضت طلب الإخوان بتعييني سفير وترك منصبي

وأشار النائب العام السابق، إلى أن هناك شخص تواصل معه، وقال له «بحدثك من باب السياسة، لازم تسيب منصبك، احنا اخترنا لك منصب سفير، رديت عليه قلت له هبقى أنا سفير إزاي يعني، هو أنا شخص متخصص في السياسة الخارجية عشان أروح سفير، أنا مش هسيب منصبي، قال لي هديك دقيقتين تفكر تروح سفير وتسيب المنصب، قلت له مش عاوز الدقيقتين بتوعك، أنا مش هروح سفير، الوضع لا يستحمل، قلت له ده فيه قضاء واقف، وفيه أعضاء نيابة، الأمور مش سايبة».

وتابع المستشار عبد المجيد محمود: «أول مرة أشوف جماعة جاية تحكم، تقول شيلوا ده وحطوا ده، ومفيش عندهم خطوط حمراء، إزاي يعني».