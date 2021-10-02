«مترو الأنفاق»: 98% تخفيضا في اشتراكات مترو الأنفاق

قال أحمد عبدالهادي، المتحدث بِاسم مترو الأنفاق، إن الهيئة القومية للأنفاق فتحت مكاتب الاشتراكات للطلبة، بمحطات المترو المختلفة قبل بدء العام الجديد، مشيرًا إلى أن نسبة التخفيضات التي يحصل عليها طلاب المدارس والجامعات في تلك الاشتراكات تصل إلى 98% على كافة الخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق.

98 % تخفيضًا في اشتراكات مترو الأنفاق

وأضاف «عبدالهادي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم السبت، أن كافة شبابيك التذاكر بمختلف محطات المترو يتوافر بها استمارات اشتراكات الطلاب.

رسوم اشتراك مترو الأنفاق للطلاب

وأوضح أن وزير النقل المهندس كامل الوزير، وجّه بعدم رفع سعر اشتراكات المترو الخاصة بالطلاب لهذا العام، والتي تبلغ 33 جنيهًا لمدة 3 أشهر أو 180 رحلة، وفي حين انتهاء أحد الخيارين، يقوم الطالب بتجديد الاشتراك فقط دون شراء استمارة أخرى.

استمارة اشتراك مترو الأنفاق

وأكد المتحدث بِاسم مترو الأنفاق، أنه بالنسبة لطريقة ملء الاستمارة، يضع الطالب 2 صورة شخصية 4x6 عليها، وتختم الصورة الأولى بالمناصفة بين الصورة والاستمارة، وتختم الصورة الثانية من الخلف، وتعتمد الاستمارة وتختم بشعار الجمهورية من شئون الطلاب، وبعد ذلك يتم إرفاق الاستمارة بصورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة ميلاد الطالب.

وأشار إلى أنه بعد ذلك يتم إرفاق الاستمارة بصورة إيصال المصاريف، أو صورة كارنيه السنة الدراسية الحالية أو السابقة، ويقوم الطالب بكتابة رقم هاتفه على الاستمارة للضرورة.