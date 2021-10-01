مترو الأنفاق: بدء استخراج اشتراكات الطلاب غداً.. والأسعار مفاجأة

أعلن أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، بدء استخراج اشتراكات الطلاب من صباح غداً السبت الموافق 2 أكتوبر الجاري، وذلك استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات، يوم 9 من نفس الشهر، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب داخل المحطات وعربات القطارات، من خلال تعقيم القطارات قبل وبعد انطلاق ساعات التشغيل، وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر كل ساعتين، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

عبدالهادي: بدء استخراج اشتراكات الطلاب غداً استعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد

وأكد عبدالهادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار اشتراكات الطلاب، استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد، مفاجأة، حيث أن هناك تخفيضات تصل إلى 98% على اشتراكات الطلاب، وتبدأ الأسعار من 33 جنيها وتصل إلى 41 جنيها، موضحا أنه لا يوجد أي زيادات على اشتراكات الطلاب، وأن الشركة عملت على زيادة منافذ استخراج اشتراكات الطلاب داخل المحطات لمنع الزحام، بسبب فيروس كورونا.

متحدث مترو الأنفاق: أسعار اشتراكات الطلاب مفاجأة وهناك تخفيضات تصل إلى 98%

وأوضح متحدث مترو الأنفاق، أن اشتراكات الطلاب ستكون مدعمة لجموع الطلاب في المدارس والجامعات، مؤكداً أن الشركة استعدت جيداً لبداية العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز وصيانة القطارات، وزيادة منافذ بيع التذاكر المتنقلة بالمحطات، وتوافر «الفكة» في منافذ بيع التذاكر، لمنع الزحام داخل المحطات، علاوة على تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها وقت الذروة الصباحية والمسائية، للحد من الزحام على أرصفة المحطات وداخل عربات القطارات، بسبب كورونا.

أسعار اشتراكات الطلاب في مترو الأنفاق 2021.. تبدأ من 33 جنيها

1- اشتراك استقلال 25 محطة بقيمته 33 جنيها في الثلاث مراحل.

2- اشتراك استقلال 39 محطة بقيمته 41 جنيها في الثلاث مراحل.

الأوراق المطلوب لاستخراج اشتراكات الطلاب في مترو الأنفاق

1- يملأ الطالب استمارة الاشتراك ويعتمدها ويختمها من المدرسة أو الكلية أو المعهد ويقدمها إلى شركة مترو الأنفاق.

2- يسحب الطالب استمارة اشتراك من أي محطة مترو بقيمة 5 جنيهات لأول مرة عمل الاشتراك.

3- 25 جنيها رسوم الكارت الذكي للتذكرة يسددها الطالب مرة واحدة فقط.

4- على الطالب إحضار 2 صورة شخصية مقاس 4 × 6.

5- على طالب الاشتراك إحضار صورة بطاقة الرقم القومي أو صورة شهادة الميلاد، ويستخرج الطالب اشتراكه بمجرد تقديمه الاستمارة معتمدة من الجامعة أو المدرسة أو المعهد لشباك الاشتراكات.