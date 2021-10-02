«الصحة» تعلن تحديث البروتوكول العلاجي من كورونا خلال أسبوعين

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بوزارة الصحة والسكان، إن البروتوكول العلاجي المصري ضد فيروس كورونا، جرى تحديثه من شهر، لكن هناك أبحاث جديدة ذكرت أدوية جديدة مناسبة للحماية من فيروس كورونا، ويجري العمل على هذا الأمر، وسيجري إضافتها للبروتوكول المصري خلال أسبوعين من الآن، إذ سيتحدث البروتوكول المصري مرة أخرى.

مفيش دواء موجود في الخارج إلا جبناه

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، الذي يُعرض على شاشة «الحدث اليوم»، أنه لا يوجد دواء استعمل في الخارج وحقق نجاح، إلا وموجود في مصر، «إحنا سباقين على توفيره، وزارة الصحة شغالة أنها توفر العلاج ده وتصنعه، كنا من الدول السباقة في عمل البلازما، والأنتي بادي، وكنا من السباقين في استخدام الأكسجين في الجسم بشكل معين».

لدينا مخزون استراتيجي قوي من الاكسجين

وأشار رئيس اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» بوزارة الصحة والسكان، إلى أن وزارة الصحة المصرية في منتهى القوة في الدنيا، «متقلقوش من نقص أي أدوية، أو نسبة الأكسجين الطبي، ولو كان فيه نقص من بعض الأدوية، فيبقى نقص عالمي ليس نقص في جمهورية مصر العربية فقط، فيه مخزون استراتيجي قوي جدًا في الأكسجين في مصر، ووزيرة الصحة ده شغلها الشاغل من الموجات السابقة».

الشائعات حول اللقاحات «ظاهرة مصرية خالصة»

وأردف أن هناك شائعات تخرج عن اللقاحات، أو أمان اللقاحات، «مش عارف مصدر الشائعات إيه، هل دي حاجة مخطط ليها عشان المصريين يبعدوا عن اللقاحات؟، دي ظاهرة مصرية خالصة، العالم كله يتلقى اللقاحات، ويتسابق على اللقاحات، 70% أخذوا اللقاحين في الولايات المتحدة الأمريكية، الناس بقى عندها مناعة، المناعة دي مش مناعة كاملة من الإصابة، لكن ضد الأعراض الشديدة للمرض، فاللقاح يحمي تمامًا من الأعراض الشديدة».

الأعراض الشديدة من اللقاحات نسبتها 5 في المليون

وأوضح أن هناك أعراض جانبية مقبولة من اللقاحات، مثل ارتفاع حرارة الجسم أو تكسير في الجسم لمدة 48 ساعة كحد أقصى، أما الأعراض الشديدة، فنسبتها 5 في المليون شخص، وهذه نسبة لا تشغل العامة، «المهم مندورش على الأجسام المضادة مع اللقاحات، ده شيء كاذب، اللقاح يحفز عندنا خلايا تنكرية داخل الجسم، لو الفيروس دخل تبدأ الخلايا ده إنتاج أجسام مضادة، بلاش تثيروا البلبلة».