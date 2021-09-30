ياسمينا العلواني تعلن تعافيها من فيروس كورونا (صورة)

أعلنت المطربة ياسمينا العلواني عبر حسابها بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»، تعافيها من فيروس كورونا، وكتبت قائلة: «الحمدلله.. باي باي كورونا».

ياسمينا العلواني تنفي ارتدائها الحجاب

ونفت المطربة ياسمينا العلواني ارتدائها الحجاب؛ إذ كتبت الأسبوع الماضي عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، قائلة: «لكل واحد فرح لي من قلبه وأتمنى لي الحجاب، حابه أوضح إن الأوان لسه مجاش، ولما ربنا يريد أكيد هيحصل، الصورة اللي نشرتها التويته اللي فاتت مش أول مرة أنشرها، بالعكس نشرتها قبل كده كتير، لأني بتفاءل بيها، والتعليق المرفق معاها كنت بوضح من خلاله إني بخف من كورونا واتحسنت الحمد لله».

ياسمينا العلواني تنشر صورها بالحجاب

ونشرت ياسمينا العلواني، الجمعة الماضية، صورة لها وهي ترتدي الحجاب، على حسابها الرسمي بموقع التغريدات القصيرة «تويتر»، وعلقت عليها بقولها: «بدأنا مرحلة التحسن وابتدينا نفوق»، واعتقد جمهور أنها بذلك تعلن عن ارتدائها الحجاب.

معلومات عن ياسمينا العلواني

وبدأ ظهور ياسمينا العلواني على الساحة الغنائية، من خلال مشاركتها ببرنامج المواهب الغنائية «آرابز جوت تالنت»، واستطاعت من خلاله أن تثبت قوة صوتها؛ إذ تميزت بغناء «عن العشاق» و«أنت عمري» لأم كلثوم.

وطرحت ياسمينا أول ألبوم غنائي لها في عام 2019، بعنوان «قصة حب»، ضم 9 أغنيات، هي: «إيه اللي فيها مش فيا، كنت بتمنى أحب، بعد ماطمنت ليك، خايف عليا، ليه بس مكملناش، فات الوقت، عملت إيه، مش هعاتبك، من كام سنة».