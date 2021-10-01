«التعليم العالي»: نطعم 36 ألف طالب يوميا ضد فيروس كورونا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة طعَّمت حوالي 80% من العاملين وأعضاء هيئة التدريس والهيئات العامة، بلقاح مضاد لفيروس كورونا، أما الطلاب فهم ينقسمون إلى نوعين الأول الطلاب الجدد، وهؤلاء يحصلون على التطعيم في الكشف الطبي.

تطعيم الطلبة القدامى

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، الخميس، أنه بالنسبة للطلاب القدامى فإنهم يعملون على تطعيمهم ووصل معدل التطعيم إلى 36 ألف طالب يوميًا، مشيرًا إلى أنه مع اقتراب بداية العام الدراسي يسرع الطلاب في الحصول على اللقاح، وهناك تنسيق بين وزارة الصحة والتعليم العالي، للسماح بتطعيم الطلاب في مراكز وزارة الصحة.

وشدد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أنهم يهدفون إلى الوصول إلى نسبة تطعيم 90% أو 100% من الطلاب مع بداية العام الدراسي الذي يبدأ 9 أكتوبر، مؤكدًا أنه لن يُسمح بالوجود في الحرم الجامعي إلا بعد التطعيم، وبعض الجامعات تضع هذا في «الكارنيه» وبعضها يعطي الطالب شهادة بعد الحصول على التطعيم.

تطعيم 4 ملايين شخص

وفي وقت سابق، قال «عبدالغفار»: «قسمنا 4 ملايين شخص على عدد الأيام، ونستهدف تطعيم 150 شخصا يوميا ووصلنا إلى نسبة تزيد عن 80% من إجمالي العاملين وأعضاء التدريس تم تلقيحهم، كما تخطينا تطعيم نصف مليون طالب مع الأخذ في الاعتبار أن هناك نسبة 25% للطلاب المستجدين الذين ما زالوا في مرحلة التنسيق».

وأوضح في تصريحات تليفزيونية: «نخلق نقاط داخل كل جامعة تشمل المدن الجامعية والكليات والمستشفيات الجامعية لتلقيح الطلاب باللقاح، فمن سيقدم طلبا للالتحاق بالمدن الجامعية سيتلقى التطعيم فيها، والمستجد من الطلاب سيحصل على اللقاح مع بداية الكشف الطبي، وهناك تعليمات بأن الحصول على أي مستند من إدارة شؤون الطلاب او من الدراسات العليا يجب مشروطا بالحصول على التطعيم».