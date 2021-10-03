«طيران عمان» عن إعصار «شاهين»: له أعين وأذرع.. وهذا ما يقلقنا

قال عبد الله راشد الخضوري، رئيس قسم التخطيط وتطوير الأرصاد بهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، إن الإعصار المداري، الذي يهدد سلطنة عمان، اُطلق عليه «شاهين»، وتأثيراته غير المباشرة بدأت اليوم، موضحًا أنهم يتوقعون أن تبدأ التأثيرات المباشرة على سلطنة عمان صباح الغد، حيث ستكون هناك كميات هائلة من الأمطار.

سلطنة عمان في استعداد تام لمواجهة الإعصار

وأضاف «الخضوري»، خلال تصريحات تليفزيونية، أن سلطنة عمان في استعداد تام لمواجهة الإعصار، وما يقلقهم هو هطول أمطار غزيرة تفوق قدرتهم على استيعابها، مما قد يؤدي إلى وصولها للمنازل، متمنيا أن تسير الأمور على خير، كما أن الإعصار الآن متمركز على بعد 200 كيلو متر من محافظة مسقط.

هناك جدار وأعين وأذرع للإعصار

وأوضح المسؤول بهيئة الطيران المدني بسلطنة عمان، أن الإعصار يتجه مباشرة نحو شمال محافظة الباطنة على السواحل العمانية المطلة على بحر عمان، وكان هناك تدفقا كبيرا للسحب بدءا من اليوم، فالإعصار المداري نظام مداري كبير يمتد لمسافة تصل إلى 500 كيلو متر، وهناك جدار وأعين وأذرع للإعصار، فضلا عن السحب الممطرة جدا.

محافظة مسقط ستشهد الليلة وصباح الأحد أمطارًا غزيرة

وأردف أن أكثر ما يقلق في الإعصار المداري هو الجدار الملاصق لعين الإعصار، ونتوقع أن تبدأ التأثيرات المباشرة للإعصار غدا صباحا، «نتوقع أن تعبر عين الإعصار السواحل العمانية عن طريق شمال الباطنة مساء غد، ونتوقع هطول أمطار غزيرة غدا»، فالتوقعات تشير إلى أن محافظة مسقط ستشهد الليلة وصباح الأحد أمطارًا غزيرة.

الأمر بيد الله عز وجل

وأشار إلى أن انخفاض سرعات الرياح والتصنيف، لا يعني انخفاض كميات الأمطار، حيث إن التوقعات الخاصة بهذه الكميات ما زالت ثابتة لم تتغير، حتى لو تراجعت سرعات الرياح، «يبقى الأمر بيد الله سبحانه وتعالى بأمره كل شيء».