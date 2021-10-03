مستشار رئيس الجمهورية يكشف تفاصيل استيراد 4500 سيارة إسعاف من ألمانيا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه تم دفع 500 مليون دولار قيمة الدفعة الأولى لاستيراد سيارات الإسعاف التي تم التعاقد مع ألمانيا عليها؛ إذ أن برلين سوف تنشئ مصنعا لسيارات الإسعاف ومركز إقليمي للتدريب في مصر.

وأوضح «تاج الدين» أنه تم التباحث مع الجانب الألماني لتوفير أحدث أجهزة الأشعة المقطعية خلال زيارة وفد من وزارة الصحة إلى ألمانيا.

التباحث مع ألمانيا لتوفير أحدث جهاز متنقل للأشعة المقطعية

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه تم التباحث مع الجانب الألماني لتوفير أحدث جهاز متنقل للأشعة المقطعية، وسيوفر الجانب الألماني عيادات متنقلة من أجل مبادرة «حياة كريمة»، كما جرى وضع خطة من أجل توفير كل السيارات والأجهزة الطبية المتطورة في أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أن العيادات المتنقلة متوفرة من أجل المواطن المصري البسيط، وهي ضمن مبادرة «حياة كريمة».

وحدات طب الأسرة ستكون موجودة في كل مكان

ولفت مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن سيارات الإسعاف في ألمانيا مجهزة بالتكنولوجيا الحديثة، التي ستورد إلى مصر، وجرى مناقشة كيفية الحفاظ على الأجهزة بداخلها في ظل تغير درجة الحرارة في القاهرة، كما أن وحدات طب الأسرة ستكون موجودة في كل مكان وستقدم خدمات الرعاية الصحية.

وشدد الدكتور محمد عوض تاج الدين، على أن سيارات العيادات المتنقلة المصنعة في ألمانيا ستكون بمواصفات خاصة لمصر، مجهزة للتنقل لعلاج المرضي وستدخل إلى الأماكن الضيقة والمزدحمة.

موعد وصول سيارات الإسعاف المستوردة من ألمانيا

وحول عدد السيارات الطبية التي جرى التعاقد عليها من ألمانيا، قال «تاج الدين»، إنه جرى التعاقد على 4500 سيارة طبية، وستتوالي عملية وصلها حتى عام 2023، منوها إلى أنه لأول مرة يجرى التعاقد على سيارات إسعاف بهذا العدد الضخم في فترة زمنية قصيرة.