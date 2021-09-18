تاج الدين: 3% فقط من مصابي كورونا يحتاجون إلى تنفس صناعي

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن حالات الإصابة بفيروس كورونا البسيطة في مصر تتراوح بين 85% إلي %90، مستطردًا: «هذا من كرم ربنا علينا، وفي حالات متزايدة فعلا، والأرقام الرسمية المعلنة فيها تزايد، كل يوم أكثر من اليوم اللي قبله».

نمر بمرحلة تصاعدية..ولم نصل لذروة الموجة الرابعة

وقال تاج الدين خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي: «نحن الآن في المرحلة التصاعدية حتى نصل إلى ما يسمى إلى ذروة الموجة الرابعة، ومن كرم ربنا علينا والإجراءات الاحترازية التي تتخذ أن الغالبية العظمى من الحالات المصابة بسيطة وتعالج في المنازل بواسطة الأطباء أو الصحة أو التعليم العالي، أما الحالات الشديدة فإنها تتلقى العلاج في المستشفيات، ونسبة بسيطة لا تزيد عن 3% تحتاج إلى جهاز تنفس صناعي، وغالبية من يحتاجون غرف الرعاية المركزة أو التنفس الصناعي لم يحصلوا على اللقاحات».

أغلب الحالات الشديدة من كبار السن أو مصابي الأمراض المزمنة

وأكد، أن أغلب الحالات الشديدة التي تحتاج إلى جهاز تنفس صناعي تكون من كبار السن أو مصابون بأمراض أخرى مثل الضغط او السكر أو مشكلات الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أن الفائدة الرئيسية للقاحات أنها تحد بشدة من الأعراض الشديدة جدا للمرض، كما أنها تقلل حمل الفيروسات في المجتمع وهو ما يؤدي إلى تقليل العدوى بصورة كبيرة جدا، كما أن من يحصلون على اللقاحات يكونون أقل عرضة للإصابة بالمضاعفات الشديدة للمرض.