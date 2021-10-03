أسماء مصطفى: فيسبوك متنفسي الوحيد.. وسأظهر «لايف» مع بداية العلاج

وجهت الإعلامية أسماء مصطفى، المذيعة بقناة «إكسترا نيوز»، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الشكر لجمهورها، بعد دعمها خلال رحله علاجها من مرض السرطان.

وكتبت أسماء قائلة: «من باب الفضفضة لأن الصفحة بالنسبة ليا هي المتنفس الوحيد اللي كتير بعبر فيه عن اللي جوايا لما بكتب بوست وألاقي دعوات كتير الحمد لله بفرح أقوي؛ لأن محدش عارف مننا دعوة مين مستجابة أسرع أو مين أقرب، كلنا بنحاول نجتهد وربنا المعين الشافي».

أسماء مصطفى: هطلع «لايف» مع بداية فترة العلاج الثانية

وأضافت الإعلامية: «مش بيكون هدفي من البوست نفسي وبس، لا بقول يمكن كلامي يفيد غيري، أو على الأقل يصبر حد على ابتلاءه لما يشوف ابتلاء شخص آخر»، موضحة: «الحاجة الثانية إن الصفحة وده من فضل ربنا، عليها الآلاف، معرفش فيهم إلا عدد قليل جدا، لكن بينا تواصل ومحبة وثقة.. مش مجاملات بين أصدقاء أو معارف، وأخيرا أوعدكم قريب جدا جدا أول ما أبدا مرحلة العلاج الجاية إني هرجع أطلع لايف وأحاول أفيد غيري، ما هو طول ما في نفس هنكمل الحياة وأنا بعمل اللي ربنا أمرنى بيه بدعي وباخد بالأسباب واتوكل على الله».

وتابعت أسماء مصطفى: «أول حاجة وأهم حاجة لينا جميعا هي الرضا بقضاء الله أي ما كان ولأنه لا راد لقضاء الله إلا بقدر الله، وشكرا ليكم إنكم مستحملني ولسه بتدوني أمل إني على الأقل طول الفترة اللي عدت من حياتي كنت صح، وكسبت حب ومحبة الناس الحمد لله».

أسماء مصطفى تخضع لعملية جراحية

وأعلنت الإعلامية أسماء مصطفي، منتصف سبتمبر الماضي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، خضوعها لعمليه جراحية.

وكتبت أسماء مصطفى: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

ثم عادت وطمأنت جمهورها بعد 10 أيام من العمليه الجراحية، عبر صفحتها أيضا، قائلة: «مقدرتش أتخلص من الورم اللعين كليا، ولسه هاكمل علاج، لكن ربنا نجاني الحمد لله وأكيد ليه حكمة وأكيد ده الخير وربنا يسامحني على كل يوم كنت بصحتي ومصحتش أحمد ربنا عليها.. الأصحاء اشكروا الله وادعوا لجميع المرضى بشكركم من قلبي على دعواتكم ربنا يحفظكم».