القوات المسلحة تعلن قبول دفعة من خريجي الجامعات بالكلية الحربية

صدّق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من حملة الدراسات والمؤهلات العليا ومن خريجي الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية دفعة أكتوبر 2021، والتى تشمل الدفعات (117) أطباء و(67) متخصصين مختلط، والدفعة (109) رئيسات تمريض، صرح بذلك اللواء أشرف سالم زاهر مدير الكلية الحربية مدير مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية، في أثناء وقائع المؤتمر الصحفي، الذي عُقد بمقر الكلية الحربية للإعلان عن شروط القبول للدفعات الجديدة.

وأشار مدير الكلية الحربية، إلى أنَّ التخصصـات المطلوبة من الذكور فقط تشمل الطب البشري والطب البيطري وطب الأسنان والصيدلة الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه ألا يزيد السن في 1/1/ 2022 على (32) سنة بالنسبة للحاصلين على درجة الماجستير وألا يزيد السن على (38) سنة بالنسبة للحاصلين على درجة الدكتوراه، وذلك للعمل كأعضاء هيئة تدريس بكلية الطب للقوات المسلحة فى العديد من التخصصات الطبية، ويشترط لدفعة الأطباء البشريين الحاصلين على درجة البكالوريوس ألا يزيد السن في 1/1/ 2022 على (28) سنة وألا يقل التقدير عن جيد، وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز وأن يكون حاصلاً على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له، شرط التقيد بالسن على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام ميلادي فقط.

ويشترط لتخصصات (طب الأسنان – الطب البيطري – الصيدلة) أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس، وألا يزيد السن في 1/1/2022 على (26) سنة وألا يقل التقدير عن جيد وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز لطب الأسنان، وأن يكون حاصلاً على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عام ميلادي فقط .

ويشترط لتخصصات المهندسين، أن يكون من الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات (هندسة طبية – ميكانيكا طيران – ميكانيكا سيارات – هندسة بحرية وبناء سفن – هندسة ميكانيكا قوي – مدني - عمارة – هندسة كيميائية - هندسة ميكاترونيكس – هندسة إنتاج – هندسة كهرباء قوى – هندسة اتصالات - هندسة اتصالات وتحكم – هندسة حواسب) ويشترط ألا يزيد السن في 1/1/2022 على (26) سنة، وأن يكون التقدير مقبول فأعلى، وأن يكون حاصلاً على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن، على أن تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية عامان.

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من خريجي الجامعات للدفعة (67) مختلط يشترط أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على درجة البكالوريوس في تخصصات كلية العلوم (كيمياء خاصة - كيمياء مزدوجة – كيمياء حيوان - ميكروبيولوجي – بيولوجي - جيولوجيا - كيمياء حيوية – فيزياء– علوم حاسب)، إضافة إلى الحاصلين على درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات والتربية الموسيقية وآداب علم نفس وآداب علم إجتماع وإعلام وصحافة واقتصاد وعلوم سياسية وفنون جميلة «نحت ورسم» وكلية العلاج الطبيعي وسينما ومسرح (سينما – فنون مسرحية)، واللغات (إنجليزي – عبري – ألماني – فرنسي – عربي) ويفضل خريجي كليات الألسن، ويشترط أن يكون حاصلاً على المؤهل عن عام 2020 أو عام 2021 فقط على ألا يزيد السن في 1/1/ 2022 على (25) سنة، ويسمح لتخصص العلاج الطبيعي الحاصل على المؤهل عام 2019 التقدم لهذه الدفعة وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز وألا يقل التقدير عن جيد لجميع التخصصات على أن تكون الدراسة عامان ميلاديان.

أما بالنسبة للتخصصات المطلوبة من الإناث، يشترط أن تكون المتقدمة من الحاصلات على درجة البكالوريوس في تخصصات الصيدلة والعلاج الطبيعي وآداب علم نفس ورئيسات تمريض، ويشترط لخريجي الصيدلة أن تكون حاصلة على المؤهل عن عام 2021 والسنوات السابقة له على ألا يزيد السن في 1/1/2022 على (26) سنة وألا يقل التقدير عن جيد، ويشترط لخريجي العلاج الطبيعي أن تكون حاصلة على المؤهل عن عام 2020 أو عام 2021 ويسمح للحاصلات على المؤهل عام 2019 التقدم لهذه الدفعة على أن تكون أمضت فترة الامتياز وألا يزيد السن في 1/1/2022 على (25) سنة وألا يقل التقدير عن جيد، ويشترط لخريجي آداب علم النفس أن تكون حاصلة على المؤهل عن عام 2020 أو عام 2021 وألا يزيد السن في 1/1/2022 على (25) سنة وألا يقل التقدير عن جيد.

وبالنسبة لرئيسات التمريض، يشترط أن تكون حاصلة على المؤهل عام 2021 والسنوات السابقة له شرط التقيد بالسن وألا يزيد السن في 1/1/2022 على (26) سنة، وألا يقل التقدير عن جيد على أن تكون مدة الدراسة لجميع التخصصات الخاصة بالإناث عام ميلادي.

وبالنسبة للشروط العامة للقبول، فيشترط في جميع المتقدمين أن يكون الطالب ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين جنسيات أخرى، وألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد استقال أو فصل تأديبياً من أي كلية أو معهد أو مدرسة، وألا يكون قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية، وأن يتمّ إرفاق بيان المعاملة التجنيدية، ويتمّ استخراجه من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها الطالب المتقدم وألا يقل الطول عن (170) سم للذكور و(155) سم للإناث.

كذلك أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة، ولا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدم لها في حالة عدم اللياقة الطبية، وأن يجتاز بنجاح اختبارات اللياقة البدنية ولا يجوز إعادة هذا الاختبار في نفس الدفعة المتقدمة في العام نفسه، حالة عدم اجتيازه الاختبار، وأن يؤدى بنجاح اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر دون تردد وللمرة الأولى، وأن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والكشف الطبي المتقدم والذي يشمل التحاليل التخصصية المتقدمة، وأن يجتاز الاختبار الشخصي (كشف الهيئة)، وأن يكون الطالب أو الطالبة حاصل/ حاصلة على المؤهل من الجامعات الحكومية والخاصة وليس المعاهد العليا والأكاديميات، ويسمح للضباط الاحتياط والضابطات المكلفات وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط.

علماً بأنَّه سيتمّ فتح باب سحب ملفات القبول من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة، اعتباراً من يوم السبت الموافق 09/10/2021 حتى يوم الخميس الموافق 21/10/2021.

وأنه سيتم تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية على الإنترنت وهو ( tansiq.mod.gov.eg ) إعتبارأ من يوم الإثنين الموافق 4/10/2021 على أن يتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونياً وسيتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف , وذلك لتقليل عدد مرات تردد الطالب لصالح الإختبارات .