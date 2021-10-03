وزيرة الهجرة: نجاح حملة تبرعات المصريين في الخارج لصالح «حياة كريمة»

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، مؤشرات نجاح أول حملة لتبرعات المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح المبادرة الرئاسية «حياه كريمة»، والتي انطلقت أمس بالتعاون بين وزارتي الهجرة والتخطيط، كما كشفت عن المبلغ الذي جمعته الحملة في ساعاتها الأولى من انطلاقها، مشيرة إلى استمرار الحملة ليتمكن المصريون في الخارج من المشاركة بها.

نبيلة مكرم: شباب من الجيش والشرطة بذلوا حياتهم من أجل الوطن

وأضافت نبيلة مكرم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «في شباب من الجيش والشرطة بذلوا حياتهم علشان أرض الوطن، وفيه قضاة ومدنيين وشرايح كثيرة استشهدوا في عمليات إرهابية، علشان كده دمهم الغالي مش هيروح هدر، هما فقدوا حياتهم علشان يدونا فرصة نبني ونعمر».

وتابعت: «إمبارح انطلاق أول حملة لتبرعات المصريين في الولايات المتحدة الأمريكية لصالح المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، تعاون بين وزارتي الهجرة والتخطيط، مؤسسة حياة كريمة، مجموعة New Egypt في نيويورك، ومعهم الوطنية الأصيلة ليلى بنس، الحاصلة على المركز الأول في مجلة (فوربس) لإدارة الثروات الأمريكية، وSuzy Myers ومحمد شردي سفير المبادرة، وبحضور السادة النواب».

وأشارت وزيرة الهجرة: «حصيلة سيمفونية رائعة لمده ساعتين بمشاركة أبناء الوطن في الولايات المتحدة الأمريكية: خمسه ونصف مليون جنيه. الحملة مستمرة.. https://m.hayakarimausa.com/ ، الرحمة على شهداء الوطن، والمجد والرفعة لمصر».

أبناء مصر وتقديم الدعم

كما ثمنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، حماس أبناء مصر في الخارج على تقديم كل العون والمساندة لوطنهم مصر ولأشقائهم المواطنين المصريين البسطاء في الريف المصري والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يؤكد ويعكس المعدن الأصيل للمصريين في كل مكان وإيمانهم بإستراتيجية بناء الإنسان المصري التي تنتهجها القيادة السياسية.

في سياق متصل رحب أعضاء مؤسسة حياة كريمة بالحضور جميعا، مثمنين جهود وزارتي الهجرة والتخطيط في دعم المشروع القومي «حياة كريمة» الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما توجهوا بخالص الشكر إلى المصريين في الخارج الذين ساهموا في دعم المشروع.