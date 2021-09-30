وزيرة الهجرة للمصريين في الخارج: قادرون على الإنجاز في أحلك الظروف

وجهت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، رسالة للمصريين المقيمين في الخارج عن تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، في كل قطاعات الدولة، المستجد، مؤكدة أن مصر قادرة على تحقيق الإنجاز في أحلك الظروف.

نبيلة مكرم توجه رسائل للمصريين في الخارج

وقالت وزيرة الهجرة: «إننا نشهد مرحلة تاريخية في عمر الوطن بكل ما تحمله الكلمة من معانٍ، مصر التي علمت البشرية كلها حقوق الإنسان منذ فجر التاريخ، أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضمنت كافة الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان سواء الحقوق المدنية والسياسية أو الحقوق الاقتصادية والاجتماعية».

المدن الجديدة

وأضافت: «استراتيجية سبقها سنوات من العمل الدؤوب في بناء المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، والقضاء على العشوائيات، وتوفير المرافق والخدمات، وتشتمل الاستراتيجية أربعة محاور عمل رئيسية تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان».

وقدمت وزيرة الهجرة الشكر والتقدير لأبناء مصر بالخارج لما أبدوه من وطنية وإخلاص لهذا الوطن، ليقفوا سدًا منيعًا ضد الشائعات المغرضة، ويؤكدوا أن الاستثمار المصري يقف شامخًا بقوة، كما ثمنت حرصهم على الدعم والترويج للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي توفر العيش الكريم لأبنائنا في المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، وتنطلق بالتوازي مع المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية «مراكب النجاة»، مشيرة إلى أن مصر ستطلق أول فاعلية لدعم مبادرة حياة كريمة من أبناء الوطن في أمريكا، في 2 أكتوبر المقبل، مع إطلاق المنصة الإلكترونية لتبرعات المصريين بالخارج.

وأشارت إلى أن وثيقة تأمين للمصريين العاملين والمقيمين في الخارج جاءت وفق تكليفات القيادة السياسية لتلبية احتياجات المصريين في الخارج، وبشكل خاص في منطقة الخليج والدول العربية، حيث تغطي الوثيقة شحن الجثامين، وتشمل تعويض أسرة المتوفى، وذلك بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين والجهات المعنية، والوثيقة تعد اختيارية وتلبي احتياجات المصريين في الخارج، ويتم إصدارها في مصر أو السفارات المصرية بالخارج.

وتابعت الوزيرة: «إننا نعمل معًا لنبني مستقبلًا يستحقه أبناؤنا ويستحقه وطننا، وهي الرسالة التي نضعها دائما نصب أعيننا، ونفخر أن المصريين بالداخل والخارج لا يتأخرون لحظة عن دعم وطنهم وعن الإشادة بإنجازاته، ازرعوا الحب والولاء في صدور أبنائكم، وافخروا بمصر وما تقدمه لأبنائها، وثقوا دائمًا أن هذا الوطن عزيز بأهله، قوي بصبرهم، وسيتقدم –بإذن الله- بسعيهم وإصرارهم وإخلاصهم».