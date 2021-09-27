وزيرة الهجرة الهولندية تشيد بمتحف الحضارة بالفسطاط.. ومكرم ترد: «صرح يبعث الفخر»

أجرت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأنكي بروكرز كنول وزيرة الدولة الهولندية للهجرة، والوفدين المرافقين لهما، زيارة إلى المتحف القومي للحضارة بمنطقة الفسطاط بالقاهرة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة السياحة والآثار، في إطار الزيارة الرسمية للوزيرة الهولندية إلى مصر.

بدأت الزيارة، بتقديم شرح واف عن الموقع الفريد للمتحف الذي يقع في مدينة الفسطاط، أول عاصمة إسلامية لمصر، وهو الموقع الذي يمثل ملتقى حقيقي لكل عصور الحضارة المصرية، إلى جانب الإمكانات الكبيرة الضخمة التي يمتلكها المتحف، من مسرح وسينما وكافيتريات ومركز تجاري وقاعات تعليمية، وتدريب ومكتبة ودار للنشر واستديو للتصوير ومعامل للترميم.

الوزيرتان تتفقدان قاعة العرض المركزي

كما تفقدت الوزيرتان، قاعة العرض المركزي، التي تضم آثارا من مختلف العصور المصرية، بالإضافة إلى قاعة المومياوات الملكية، التي أصبحت محط أنظار العالم، ومصدر جذب للزائرين المصريين والسائحين، بعد نقلها في موكب مبهر من المتحف المصري بالتحرير في شهر أبريل الماضي.

وخلال الجولة، عبرت السفيرة نبيلة مكرم عن اعتزازها بمصر مهد الحضارات، مؤكدة أنها وطن يساع الجميع، ويجسد نموذجًا مثاليًا للتسامح والتعايش وقبول الآخر، واصفة المتحف بأنه صرح حضاري، يبعث للفخر في نفس كل مصري.

أنكي بروكرز كنول: متحف الحضارة حقق صدى عالميًا واسعًا عقب موكب المومياوات الملكية

وأعربت الوزيرة الهولندية، عن شكرها لحسن الاستقبال داخل المتحف وانبهارها بما يحويه من آثار ومقتينات، وقالت: إنه «حقق صدى عالميًا واسعًا عقب حفل موكب المومياوات الملكية المهيب»، موجهة الدعوة إلى المواطنين الهولنديين لزيارة مصر ومعالمها الحضارية والأثرية، خاصة متحف الحضارة.

وفي ختام الجولة، حرصت الوزيرتان على توثيق الزيارة من خلال كتابة كل منهما كلمة في دفتر زيارات المتحف.