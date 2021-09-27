وزيرة الهجرة الهولندية لـ«الوطن»: مصر لديها خبرة كبيرة في إدارة الحدود

قالت إنكي بدوكرز كنول وزيرة الهجرة الهولندية، إنها تتطلع إلى تكثيف التعاون مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، في العديد من المجالات المشتركة بين مصر وهولندا، مشيرة إلى أن التعاون سوف يتم في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، والتشجيع على الهجرة الآمنة من أجل خلق الفرص، وتشجيع الهجرة النظامية.

مصر وهولندا يتمتعان بخبرة كبيرة في إدارة الحدود

وأضافت إنكي بدوكرز كنول وزيرة الهجرة الهولندية في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أن هولندا تتمتع بخبرة كبيرة في مجال إدارة الحدود وكذلك مصر، خاصة أن مصر لديها حدود أقوى كثيرًا من الحدود الهولندية، مؤكدة أنه تم التعاون مع وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والتباحث حول إجراء أنشطة في هذا المجال من خلال تقديم النصح من خلال استغلال معرفتنا الرقمية في هذا الصدد.

بحث التعاون بين مصر وهولندا

وأكدت كنول أنه تم بحث عدد من الموضوعات مع وزيرة الهجرة المصرية تستهدف فتح آفاق التعاون فيما بين البلدين في عدة مجالات أبرزها الجاليات، والهجرة النظامية ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأوضحت كنول أنها ناقشت مع السفيرة نبيلة مكرم المبادرة الرئاسية مراكب النجاة وما تم من إجراءات لتنفيذ هذه المبادرة، مشيرة إلى أن مبادرة مراكب النجاة سوف تحقق نجاحا في الحد من الهجرة غير الشرعية.

وأشارت كنول إلى أن هذه هي أول زيارة رسمية لها في مصر، أول زيارة لمسؤول هولندي رفيع المستوى إلى مصر خلال السنوات الماضية، موضحة أن تعزيز التعاون الثنائي المشترك في مجال الهجرة من شأنه أن يساهم في دعم العلاقات الثنائية بسبب أهمية هذا الملف لهولندا.