الخطيب: مصر مهتمة جدا بالشأن الليبي ومتمسكة بإجراء الانتخابات (فيديو)

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، إنَّ مصر مهتمة جدا بالشأن الليبي ومتمسكة بأن يتم إجراء الانتخابات وأن يتحد الليبيون، لأن عدم اتحاد الليبيين يجلب المشاكل ويستقطب المرتزقة ويجلب المشكلات من الخارج، مشيرا إلى خسارة فريق الإخوان لانتخابات عام 2014، وهو الفريق الذي أدخل البلاد بالفوضى بعد مقتل القذافي، وبعدما حملوا السلاح بعد خسارتهم بالانتخابات، مؤكدا على أن الإخوان هم أصل البلاء في ليبيا، واستجلبوا المستعمرين وتعطلت ليبيا، ولذلك تريد مصر أن تقف ليبيا على قدميها مرة أخرى وتتحد وأن يكون هناك جيش وطني؛ لأن وجود جيش وطني يسير القانون ويضمن الحفاظ على الأمن وألا يخرج أحد عن الشرعية والقانون فيها، مشددا على أن مصر تساعد الليبيين على إجراء الانتخابات، والمجتمع الدولي بالاتفاق مع الليبيين حددوا موعد الانتخابات، ولكن الإخوان المسلمين في ليبيا يطالبون بتأجيل الانتخابات.

مصر مصممة على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

وأضاف رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن» خلال حديثه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة «صدى البلد» أن مصر مصممة على ضرورة إجراء الانتخابات حتى تكون هناك حكومة وحدة وطنية حقيقية تقود ليبيا إلى الانتشال من الفوضى والتقدم وتحافظ على استقرار ليبيا واستقرار المنطقة بالكامل، ولذلك الرسائل المصرية واضحة ومباشرة بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مرورا بوزير الخارجية وكل مؤسسات الدولة، بأنه لابد أن تجرى الانتخابات بموعدها وتأتي بمن تأتي، بشرط أن يحترم الجميع قرار الناخب الليبي بمن الذي سيحكم ليبيا.

حركة طالبان محاطة بعدد من الاتهامات بالفعل

وأوضح رئيس التحرير التنفيذي بجريدة «الوطن»، أن حركة طالبان محاطة بعدد من الاتهامات بالفعل، وكل يوم تخرج تقارير صحفية بالفعل تؤكد على اتهاماتها، ولذلك على حركة طالبان أن تقدم واقعا تطمينيا أكثر منه كلام مرسل.