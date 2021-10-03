كفر الشيخ تستقبل 13 سيارة جديدة لكسح مياه الأمطار ونقل القمامة

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوزيع الدفعة الثالثة من سيارات نقل القمامة سعة 5 أطنان، وعددها 10 سيارات، على مجالس المدن، ليصل إجمالي ما تم توفيره حتى الآن لمراكز المدن 23 سيارة من الخطة الاستثمارية، إضافة لـ3 سيارات كسح.

جاء لك خلال تفقده، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، ومحمود زهران، مدير عام جهاز النظافة بكفر الشيخ، وأيسر بكير، مدير الإدارة العامة للشئون المالية، لسيارات نقل القمامة وسيارات الكسح.

المحافظة تسلمت 10 سيارات حمولة 5 أطنان

وقال محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة حرصت على توفير سيارات نقل القمامة بكافة حمولتها، فوردت 10 سيارات حمولة كل منها 5 أطنان كدفعة ثالثة، لنقل القمامة من الشوارع والأحياء، من خلال الخطة الاستثمارية، لدعم منظومة النظافة بالمدن والمراكز، لرفع التراكمات من مراكز ومدن المحافظة إلى المقالب العمومية، ليصل عدد السيارات التي وردت للمحافظة خلال 3 دفعات، 23 سيارة حمولة 5 أطنان، إضافة إلى 3 سيارات لكسح مياه، ضمن استعدادات المحافظة لفصل الشتاء.

استمرار حملات النظافة الصباحية والمسائية

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه وجه باستمرار حملات النظافة بالمدن والقرى، مشدداً بمتابعة رؤساء المدن والأحياء أعمال النظافة في الفترات الثلاثة وخاصة الصباحية والمسائية، ومنه تراكم القمامة في الشوارع، حرصا على سلامة المواطنين، والظهور بمظهر حضاري، لا يؤذي المارة من أهالي بمدن ومراكز المحافظة، مناشداً المواطنين بإلقاء القمامة في الصناديق الخاصة بالقمامة، حرصا على نظافة الأحياء والشوارع، وحرصا على صحتهم.