غلق 10 محال تجارية وضبط 25 شيشة في حملة مكبرة ببني سويف

ترأس المحاسب محمد بكري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى ببني سويف، حملة مكبرة مدعومة بقوات شرطية شارك فيها مسؤولو الإشغالات والتراخيص والبيئة والمتابعة بالوحدة، والتي استهدفت المحال التجارية والورش الحرفية والكافيهات والمقاهي والمطاعم العامة بالمدينة لمراجعة التراخيص والاشتراطات البيئية والالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا وكذلك تنفيذ الغلق في المواعيد المحددة.

25 محضر إشغال طريق خلال الحملة وغلق 10 محلات لعدم الالتزام بقرار الغلق

وأعلن رئيس مركز الواسطى عن نتائج الحملة والتي اسفرت عن غلق إداري وتشميع 10 محلات، وتحرير محاضر لمخالفات بيئية وعدة محاضر لعدم الالتزام بارتداء الكمامة، وضبط والتحفظ على 25 شيشة بعدد من المقاهي لعدم الالتزام بقرار حظر تقديم الشيشة، و25 محضر إشغال طريق بشوارع المدينة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.

محضر لمخبز سياحي لادارته بدون ترخيص واستخدام دقيق مدعم

كما حررت الحملة محضر لأحد المخابز السياحية يدار بدون ترخيص وسجل تجاري واستخدام 28 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم، وذلك خلال حملة تفتيشية نفذتها إدارة تموين الواسطى بدائرة المركز، فيما تم متابعة أعمال مشروع النظافة ورفع القمامة من المدينة والوحدات القروية حيث تم نقل 100 طن من القمامة لمصنع تدوير القمامة بكوم أبو راضي.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف قد كلف رؤساء المدن والمراكز والجهات المعنية بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية، والإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها المحافظة للمواطنين في شتى القطاعات