مسؤولو الإسكان بـ15مايو يتفقدون السكن البديل لمنطقة الزرايب العشوائية

تفقد المهندس جمال طلعت، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، اليوم الأحد، المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة 15 مايو، ورافقه مسؤولو الجهاز والمشروعات.

وجاءت تلك الجولة في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، بالانتهاء من كافة المشروعات الجارية وتسليمها في المواعيد المحددة لها.

وبدأ رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتفقد بعض المجاورات السكنية بمراحل المدينة، حيث تابع أعمال رفع كفاءة وتنسيق الموقع ضمن خطة التطوير التي يقوم بها جهاز مدينة 15 مايو، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

تفقد المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وعمارات «زهور مايو» و«دار مصر»

كما تفقد مسؤولو الإسكان، المرحلة الثالثة بالمجاورة رقم 27، لمتابعة أعمال الزراعة والمسطحات الخضراء وأعمال النظافة، كما تفقدوا أيضا الأعمال الجاري تنفيذها بالمرحلة الرابعة بالمدينة. ‏

وتفقد رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الإسكان، العمارات السكنية بمنطقة زهور مايو، والتي يجري تنفيذها كبديل لسكان منطقة الزرايب العشوائية سابقا، حيث تجولوا بالمنطقة للوقوف على آخر التطورات والأعمال الجارية بالمشروع، مشددين على سرعة الانتهاء من الطريق الرئيسي المؤدي إلى منطقة الزهور وأعمال المرافق.

كما تفقد مسؤولو الوزارة، مشروع «سكن لكل المصريين - لمتوسطي الدخل» بحي النرجس، والجاري تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية، و مشروع دار مصر، للوقوف على آخر المستجدات بالأعمال المتبقية.

وأشاد طلعت، بالجهد المبذول لجميع الأعمال التي تتم بالمدينة، مطالبًا ببذل مزيد من الجهد للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة وبأفضل جودة في التنفيذ.