خطوات إنشاء حساب إلكتروني بـ موقع الإسكان الاجتماعي.. احجز «شقة العمر»

حددت وزارة الإسكان والمرافق، شروطًا للحصول على وحدة سكنية ضمن وحداتها التي تطرحها، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري، ومنها ألا يكون سبق تخصيص وحدة أو أرض للمتقدم أو للأسرة «الزوج، الزوجة، الأولاد القصر» أيًا كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات، سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

لذا يبحث عدد كبير من المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، عن خطوات إنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وذلك عبر محرك البحث العالمي «جوجل».

وترصد «الوطن» في السطور التالية، خطوات إنشاء حساب إلكتروني على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي، وفقًا لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

خطوات إنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

1- الدخول على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، من خلال الضغط هنا.

2- تصفح الموقع لأسفل إلى آخر الصفحة والضغط على «تقديم طلب وحدة سكنية».

3- تسجيل الاسم كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي باللغة العربية.

4- تسجيل رقم البطاقة الشخصية.

5- تسجيل رقم التليفون المحمول.

6- كتابة كلمة المرور.

7- تأكيد كلمة المرور من خلال الرمز المرسل لهاتفك.

8- تسجيل بياناتك من حيث النوع «ذكر، أنثى».

9- تسجيل بياناتك من الحالة الاجتماعية «أعزب، متزوج، مطلق، أرمل».

10- وضع علامة صح في مربع «لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام»، ثم الضغط على كلمة «تسجيل».

وخلال الأيام الماضية، أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح إعلانين ضمن مبادرة التمويل العقاري، يضمان نحو 100 ألف وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، للحصول على «شقة العمر» بسعر مناسب، ونظام سداد يتماشى مع ظروفهم المادية، إذ أعلن البنك المركزي تخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الشقق ضمن مبادرة التمويل العقاري، والتي تستهدف المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.

ويضم إعلان منهم وحدات سكنية، جاهزة للتسليم الفوري، وأخرى يتم تسليمها خلال 3 سنوات، بنظام الأقساط الربع سنوية، ويضم الطرح مدن ومحافظات عدة، على مستوى الجمهورية، وبمساحات وأسعار تناسب المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل.