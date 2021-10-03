ضبط 151 قضية مخدرات وتنفيذ 51635 حكما قضائيا خلال 24 ساعة  

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

تنفيذ 51635 حكما قضائيا متنوعا

ضبط 58 قطعة سلاح ناري، بحوزة 59 متهمًا، على النحو التالي:

7 بنادق آلية.

7 بنادق خرطوش.

3 طبنجات.

41 فردا محليا.

184 طلقة مختلفة الأعيرة.

5 خزائن متنوعة.

135 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 51635 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

197 حكم جناية.

16920 حكم حبس جزئي.

3522 حكم حبس مستأنف.

23807 أحكام غرامات.

ضبط 151 قضية مخدرات

ضبط تشكيل عصابي، ضم 4 متهمين، ارتكبوا حادث سرقة ماشية.

ضبط 151 قضية مخدرات، بإجمالي 157 متهما ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت 16,044 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,950 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,133 كيلو جرام.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1,650 كيلو جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 715 جراما.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 530 جراما.

كمية من مخدر البودر وزنت 157 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 20 جراما.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 3 جراما.

4798 قرصا مخدرا.

ضبط 23582 مخالفة مرورية

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 37 متهما.

ضبط 28 متهما في مجال القائمين بأعمال البلطجة.

ضبط 376 دراجة نارية مخالفة.

ضبط 23582 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة؛ للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.