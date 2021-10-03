«صدفة» تقود للقبض على أكبر موزع مخدرات بالقاهرة: انتحل صفة صيدلي

قادت الصدفة أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، للقبض على أكبر موزع للأقراص المخدرة في القاهرة، عقب القبض على عاطل متلبسا بحيازة أكثر من 23 ألف قرص مخدر في كمين بالقاهرة.

وأدعى المتهم عقب القبض عليه، أنه يعمل موزعا لأدوية لا يعلم عنها شيئا، وأنه حصل عليها من صيدلي في روض الفرج، لكن تبين أن الأخير منتحل صفة، ويروج المخدرات بواسطة شبكة من الديلرات.

وذكرت التحريات أن وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بمخزن كائن أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم، وبحوزته أكثر من 23 ألف قرص مخدر ومنشطات وأمبولات مخدرة، فضلا عن مبالغ مالية وهاتف محمول.

حصلت على المخدرات من صيدلي

وبمواجهته أقر بتحصله على المضبوطات من المدير المسؤول عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وأجريت تحريات سرية حول المتهم الأخير، واستصدر إذنا من النيابة العامة لتفتيش محل عمله وشخصه، وضبط ما يحوزه من مواد مخدرة، وعرض الأمر على القيادات الأمنية التي أمرت بسرعة القبض عليه، وإعداد مأمورية للقيام بالعملية.

التحريات: المتهم منتحل صفة

وبعد تقنين الإجراءات الأمنية، استهداف الصيدلي وضبطه حال تواجده بالصيدلية، وعثر بحوزته على كمية من الأقراص والأمبولات والأدوية المخدرة، وبمواجهته أقر بمزاولته مهنة صيدلي بدون تصريح، وبحوزته أقراص مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، غير مسجلة بوزارة الصحة، فضلا عن كونها محظورة التداول داخل البلاد.

وأكدت التحريات أن حيازة الأدوية وقعت بالمخالفة للقانون، وأن المتهم يروجها على عملائه لتحقيق أرباحا غير مشروعة.

حبس المتهم

وحرر محضرا بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالة المتهمين للنيابة التي تولت التحقيق معهما، وأمرت بحبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.