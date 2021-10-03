عودة الطفل المخطوف في مستشفى الحسينية.. القصة الكاملة

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، في كشف غموض واقعة اختطاف طفل من داخل مستشفى الحسينية المركزي بعد ساعات من ولادته على يد سيدة مجهولة الهوية، والتي تم ضبطها وبصحبتها الطفل، وتسليمه لأهله، كما أحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

عودة الطفل المخطوف في مستشفى الحسينية

وعبرت أسرة الطفل عن فرحتها بعودة الطفل، قائلين: إنهم شعروا بفرحة غامرة فور علمهم بتمكن الشرطة من استعادة الطفل، موجهين الشكر لوزارة الداخلية ومديرية أمن الشرقية وضباط مركز شرطة الحسينية.

والد الطفل قال في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إن المتهمة استغرقت 5 دقائق لتنفيذ خطتها والهروب بالطفل، بعدما استغلت توجه زوجته إلى دورة المياه، إذ خدعتها بادعاء التودد للطفل، وأنها برفقة نجلتها التي وضعت طفلتين توأم بالمستشفى.

خطف الطفل على يد سيدة مجهولة الهوية

وكان مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية، تلقى بلاغًا من عامل زراعي وزوجته – مُقيمين بدائرة المركز، يفيد بأنه بتاريخ 29/9/2021 تم حجز الزوجة بإحدى المستشفيات لإجراء عملية ولادة (طفل ذكر)، وبتاريخ 30/9/2021 وحال تواجدهما ونجلهما بإحدى الغرف بالمستشفى وبرفقتهم حالتين آخرتين تعرض طفلهما للاختطاف على يد سيدة مجهولة الهوية.

هكذا خدعت المتهمة الأم

وتضمن البلاغ أن السيدة المتهمة حضرت إلى الام والأب غير معلومة لديهما «أدليا بأوصافها، وادعت أن ابنتها قامت بوضع طفلين توأم وتم إيداعهما بحضانة المستشفى وخلال قيام الأول باصطحاب زوجته لدورة المياه وتركا نجلهما رفقة تلك السيدة، وعقب عودتهما فوجئا بعدم تواجد السيدة والطفل، إذ تبين قيام المتهمة بخطف الطفل ولاذا بالفرار.

تشكل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، توصلت جهوده إلى تحديد وضبط مرتكبة الواقعة، «ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة منشأة أبو عمر» وبرفقتها الطفل المختطف.

اعترافات المتهمة: ليس لدي أبناء ذكور

وبمواجهة المتهمة، قررت ارتكابها الواقعة بسبب معايرة زوجات أشقاء زوجها لها؛ لعدم إنجابها ذكور؛ إذ قامت بإيهام زوجها أنها حامل وأشاعت ذلك وسط أهليته وجيرانها وبتاريخ الواقعة قامت المذكورة بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واصطحبت الطفل وفرت هاربة وتم إعادة الطفل لأهليته.