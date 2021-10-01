أول تعليق من والدة الرضيع المخطوف بعد ولادته بساعات: «ملحقتش أفرح بيه»

«منها لله حرقت قلبي.. حسبي الله ونعم الوكيل» كلمات رددتها فاطمة صالح، 35 عاما، المقيمة بقرية بحر البقر 5، بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، والدة الطفل الرضيع أحمد، الذي تم اختطافه من قبل سيدة مجهولة الهوية من داخل مستشفى الحسينية المركزي، بعد ساعات من ولادته.

قتلت فرحتي وحرقت قلبي

وأضافت الأم، التي مازالت محتجزة داخل مستشفى الحسينية المركزي للعلاج بعد إجرائها عملية ولادة قيصرية، بالإضافة إلى تدهور حالتها بعد تعرض رضيعها للخطف على يد سيدة مجهولة الهوية: «أنا مش عاوزة غير إني أشوف ابني واطمن عليه.. أنا ملحتقش أفرح بيه.. ملحتقش ألمسه واخده في حضني».

وتابعت والدموع تنهمر من عينيها: «قتلت فرحتي.. ربنا ينتقم منها».

إصابة الأم بحالة من الانهيار

والتقطت صابرة، سلفتها، طرف الحديث قائلة، إن والدة الطفل منذ اختطافه وهي في حالة يُرثى لها، وأصيبت بانهيار تام، وتتناول الأدوية بصعوبة، لافتة إلى أن الطفل المخطوف هو الابن الخامس للأم.

والد الطفل يروي تفاصيل الواقعة

وقال إسماعيل، والد الطفل، «وضعت زوجتي الطفل عصر الأربعاء وفي صباح يوم الخميس، فوجئنا بسيدة تدخل الغرفة، وجلست بجوار زوجتي مدعية رغبتها في الاطمئنان عليها، وبدأت تسألها عن صحتها والدعاء لها بأن تكون بصحة جيدة».

ويضيف: «قالت السيدة كذبا إن لديها ابنة وأنها أنجبت طفلتين توأم، وتم احتجازهما بالحضانة، وأنها توجد بالمستشفى مع ابنتها لرعاية الطفلتين»، مضيفا أنها استغلت ذهاب زوجته إلى دورة المياه، ومساعدته لها، وطلبت منهما أن يتركا الطفل معها، وأنها ستعتني به لحين عودتهما، وهو ما حدث بالفعل، حيث صدقا حديثها، ولم يشكا في نوايها الخبيثة، حيث قامت بخطف الطفل ولاذت بالفرار.

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بالواقعة

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا بورود بلاغ إلى مركز شرطة الحسينية من سيدة مقيمة بقرية «بحر البقر»، التابعة لمركز الحسينية، اتهمت فيه سيدة أخرى، بخطف طفلها الرضيع بعد ساعات من ولادته داخل مستشفى الحسينية المركزي، بعدما جلست معها وقدمت لها التنهئة على الولادة، وعلى الفور، انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز إلى المستشفى لإجراء التحقيقات وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.