محافظ الشرقية لمديري التعليم الجدد: «أبناؤنا أمانة وأنتم أداة التشكيل»

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، أن الدولة تولي اهتماماً خاصاً بالتعليم، وتسعى جاهدة لتطوير النظم والبرامج التعليمية، للوصول لتقديم تعليم جيد إلى الطلاب، يتماشى مع تطورات العصر الحديث.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الشرقية مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية في مدرسه الزقازيق الثانوية العسكرية، بحضور سعد الفرماوي، سكرتير عام المحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ورمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم.

محافظ الشرقية: أثق في القيادات التعليمية المختارة

وقال «غراب»، خلال الاجتماع: «أثق في القيادات التعليمية المختارة لإدارة منظومة العمل داخل الإدارات التعليمية، وذلك بعد أن تم إجراء مقابلات معهم، والتعرف على مقترحاتهم لتطوير العمل وتحسين الأداء»، وأضاف قائلاً: «إننا نسعى هذا العام لتقديم نموذج مختلف عن الأعوام السابقة، بعد أن تم الانتهاء من رصد السلبيات، والتعرف على كافة الاحتياجات والمعوقات، لضمان انتظام وحسن سير العملية التعليمية».

محافظ الشرقية: «أبناؤنا أمانة وهم مستقبل مصر»

وقال محافظ الشرقية مخاطباً الحضور: «أبناؤنا أمانة، ويمثلون نواة لصنع مستقبل مصر، وأنتم أداة لتشكيل الوعي والوجدان، وبناء أجيال جديدة قادرة على المساهمة في بناء وتقدم البلاد»، لافتاً إلى أنه لن يسمح بأي تخاذل أو إهمال في العمل.

وطالب المحافظ مديري الإدارات التعليمية بالمتابعة والمرور اليومي على المدارس وتطبيق نظام اللامركزية في العمل، واختيار بدائل وحلول مبتكرة للتغلب على المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، قائلاً إن تقييم الأداء قائم على النتائج ومخرجات العملية التعليمية.

التشديد على دور مجلس الآباء

وأكد «غراب» على ضرورة تفعيل دور مجالس الآباء والأمناء في حل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية، والاستفادة من دور المجتمع المدني في تحسين البنية التعليمية داخل المدارس بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مؤكداً على ضرورة تعديل سلوكيات التلاميذ وإكسابهم سلوكيات إيجابية، من خلال تشجيعهم على الحفاظ على نظافة مدارسهم، باعتبارها منارة تربوية وتعليمية تسهم في بناء الشخصية.

عدم الانسياق وراء صفحات التواصل الاجتماعي

وحذر المحافظ من الانسياق وراء ما ينشر ويكتب علي صفحات التواصل الاجتماعي بسلبياتها وايجابياتها، مؤكداً على ضرورة التركيز في العمل وإعلاء المصلحة العامة على المصالح الشخصية الضيقة، وقال إن المحافظة انتهت من وضع مؤشرات لقياس أداء البنية التحتية لقطاع التعليم بالشرقية، من حيث عدد الفصول والكثافة الطلابية والاحتياجات اللوجستية، وذلك لتقديم خدمة تعليمية مميزة، مطالباً بوضع خطة عمل للوقوف على أداء المراحل التعليمية المختلفة بكل إدارة تعليمية، والمضي قدماً نحو تحقيق الأفضل وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

ومن جانبه، قدم رمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، الشكر إلى محافظ الشرقية للقائه اليوم بمديري ووكيلي الإدارات التعليمية، الذي يأتي تزامناً مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، للاتفاق على خطه العمل خلال المرحلة المقبلة للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

وأكد «عبد الحميد» أن المحافظ أصدر تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتعاون والتنسيق مع مديري الإدارات التعليمية بالاهتمام بأعمال النظافة في محيط المدارس، وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس، وغلق الكافيتريات والمقاهي، حرصاً على مصلحه الطلاب، وكذلك التنسيق مع مسئولي قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، للانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بالمدارس، لتهيئتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.