ضبط 2165 قضية تموينية خلال يوم.. منشطات للأزواج مضروبة وأغذية فاسدة

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام 2165 جريمة غش تجارى، وذلك قبل طرحها من المضبوطين لبيعها وتداولها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وجاءت تلك الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 2165 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.

محافظة القاهرة

ضبط 3,15 طن مقطعات دواجن بدون مستندات ومجهولة المصدر، كما يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مدير مسؤول عن مجزر لذبح الدواجن في القاهرة.

ضبط 14,75 طن أرز أبيض وسكر حر معبأه داخل أجوله وعبوات بدون مستندات ومجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، كما ضبط ماكينة تعبئة وتغليف وأدوات إنتاج، بحوزة مالك مصنع لتعبئة سلع غذائية بدون ترخيص في محافظة القاهرة.

ضبط 10,72 طن عسل جلوكوز وسكر حر وسمسم وعين جمل ولوز ومستلزمات إنتاج بدون مستندات ومجهولة المصدر، و8800 قطعة حلوى المولد مختلفة الأنواع معبأه داخل عبوات بدون بيانات وتشكل خطرًا على الصحة العامة و10 آلاف عبوة فارغة بدون بيانات، بحوزة مالك مصنع لإنتاج حلوى المولد في محافظة القاهرة.

ضبط 2,5 مليون قرص أدوية منشطات للأزواج وفيتامينات وتخسيس ومكملات غذائية مهربة جمركيًا وغير مسجلة وبدون مستندات ومجهولة المصدر، وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأدوية البشرية والمستلزمات الطبية بدون ترخيص في محافظة القاهرة.

محافظة المنيا

- ضبط 11,7 طن أرز أبيض وفول معبأه داخل أجوله بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص في المنيا.

- ضبط 43 طن مواد بترولية غاز صب تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، قدرت بـ 223 ألف و600 جنيه بحوزة مدير مسؤول عن مصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بمحافظة المنيا.

- ضبط 23,3 طن أسمدة زراعية معبأه داخل شكائر بدون مستندات ومجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعي، وذات آثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية، بحوزة مدير مسؤول عن مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بمحافظة المنيا.

محافظة البحيرة

ضبط 19 طن جبن أبيض معبأه داخل صفائح مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية في محافظة البحيرة.

ضبط 5 طن سكر تمويني و1200 عبوة زيت تمويني تم تجميعها للإتجار بها في السوق السوداء وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة قدرت بـ 67 ألف و700 جنيه بحوزة مدير مسؤول عن محل بدال تمويني في محافظة البحيرة.

محافظة الشرقية

ضبط 4,5 طن زيت طعام وكربونات أمونيوم معبأه داخل تنكات وأجوله بدون مستندات ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها، وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة مالك مخزن لتجارة وتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص في محافظة الشرقية.

محافظة الدقهلية

ضبط 414 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطنين تم تجميعا للاستيلاء على الدعم المقرر لها وتحقيق أبارح بصورة غير مشروعة بحوزة مدير المسؤول عن مخبز بلدي في محافظة الدقهلية.

محافظة الجيزة

ضبط 12300 عبوة أدوية تخسيس وكريمات تخسيس مهربة جمركيًا وغير مسجلة وبدون مستندات ومجهولة المصدر، وذات آثر بالغ الضرر على الصحة العامة، بالإضافة إلى 3 جهاز تخسيس بدون مستندات، بحوزة مالك مركز للعلاج الطبيعي والتخسيس بدون ترخيص في محافظة الجيزة.

محافظة المنوفية

ضبط 60 طن أعلاف حيوانية معبأه داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني لوجود تغير في خواصها الطبيعية ذات الآثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، بحوزة مدير مسؤول عن مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية في محافظة المنوفية.

شرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط 11 ألف و981 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (202) قضية في عدة مجالات أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (161) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها «تأمين تنفيذ القرارات الإدارية، ومخالفات مباني، محلات بدون ترخيص».

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

سفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، في مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1995 قضية تموينية متنوعة أبرزها «غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، ثروة زراعية، مواد بترولية».